«С одной стороны, сожаление, с другой стороны, понимание». Минспорта о переносе Олимпиады в Токио
Новости Беларуси. Олимпийские игры в Токио решено отложить на один год в связи с распространением коронавируса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение принято по итогам переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
Предложение о переносе Игр вынес японский премьер, а президент МОК выразил полное согласие. Ожидается, что Олимпийские игры в Токио состоятся не позднее лета 2021 года. Напомним, что первоначально главные летние старты четырехлетия должны были пройти с 24 июля по 9 августа.
Вот как новость об отмене Олимпиады прокомментировали в Министерстве спорта и туризма нашей страны.
Владимир Нестерович, пресс-секретарь Министерства спорта и туризма:
Это совместное заявление, которое сегодня появилось – Международного олимпийского комитета и оргкомитета по проведению Олимпийских игр в Токио – вызвало у нас, с одной стороны, сожаление, с другой стороны, понимание, чем это решение вызвано. Сожаление, потому что белорусские атлеты, точно так же как и атлеты всего мира, тщательно, настойчиво и упорно готовились к этим Олимпийским играм. Но понимание, потому что слишком большой риск, что спортсмены, члены делегации и зрители подвергаются какой-то серьезной опасности, связанной с заражением коронавирусом.
Решено также, что олимпийский огонь, который был зажжен в Греции 12 марта, останется в Японии. На год были отложены и летние Паралимпийские игры.