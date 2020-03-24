«С одной стороны, сожаление, с другой стороны, понимание». Минспорта о переносе Олимпиады в Токио

Новости Беларуси. Олимпийские игры в Токио решено отложить на один год в связи с распространением коронавируса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Такое решение принято по итогам переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Предложение о переносе Игр вынес японский премьер, а президент МОК выразил полное согласие. Ожидается, что Олимпийские игры в Токио состоятся не позднее лета 2021 года. Напомним, что первоначально главные летние старты четырехлетия должны были пройти с 24 июля по 9 августа.

Вот как новость об отмене Олимпиады прокомментировали в Министерстве спорта и туризма нашей страны.