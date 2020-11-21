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Илья Шиманович установил новый национальный рекорд

21 ноября 2020 18:20
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Новости Беларуси. Илья Шиманович вновь установил новый национальный рекорд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Случилось это на Мировой лиге по плаванию, которая проходит в Будапеште.

Илья Шиманович установил новый национальный рекорд-1

Белорус переписал высшее достижение на дистанции 50 метров брассом. Отныне ориентир для остальных – 22,42 секунды. Также добавим, что в своем заплыве Шиманович стал победителем.

# Плавание # Илья Шиманович # Фотофакт

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