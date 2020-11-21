Илья Шиманович установил новый национальный рекорд

Новости Беларуси. Илья Шиманович вновь установил новый национальный рекорд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Случилось это на Мировой лиге по плаванию, которая проходит в Будапеште.
Новости Беларуси. Илья Шиманович вновь установил новый национальный рекорд, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Случилось это на Мировой лиге по плаванию, которая проходит в Будапеште.
Белорус переписал высшее достижение на дистанции 50 метров брассом. Отныне ориентир для остальных – 22,42 секунды. Также добавим, что в своем заплыве Шиманович стал победителем.