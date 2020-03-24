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Старший тренер сборной Беларуси по плаванию: «Нужно запастись терпением и пережить эту ситуацию»

24 марта 2020 15:26
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Новости Беларуси. Старший тренер сборной Беларуси по плаванию Елена Малюско рассказала, что изменилось в тренировочном процессе для белорусских спортсменов, а также какие у них задачи в условиях многочисленных отмен стартов.

Наталья Федорцова, СТВ:
Как работает наша команда в условиях карантинов и отмены соревнований?

«Задача тренера – сделать так, чтобы спортсмен был уверен в своих силах и никакие отмены не повлияли на него»

Старший тренер сборной Беларуси по плаванию: «Нужно запастись терпением и пережить эту ситуацию»-1

Елена Малюско, старший тренер сборной Беларуси по плаванию:
Самая большая проблема в такой ситуации, наверное, не у спортсменов, а у тренеров, потому что был отменен цикл стартов и перенесен на неизвестные сроки. Это все входило в этап подготовки к Олимпийским играм для того, чтобы доработать последний цикл. Но задача тренера – сделать так, чтобы спортсмен был уверен в своих силах и никакие отмены не повлияли на него. Конечно, эта ситуация очень неприятная, мы продолжаем готовиться, но основная концентрация у нас должна была состояться на Марселе, который отменили.

«У ребят, у которых нет лицензии, появился шанс для того, чтобы их завоевать»

И самое основное: мы собирались с Ильей Шимановичем и Никитой Цмыгом съездить на чемпионат России, чтобы побороться в сильной конкуренции, показать свои лучшие результаты. Чемпионат Беларуси планировался проходящим стартом, посмотреть, насколько мы можем растянуть нашу форму, чтобы кипировать ее к Олимпийским играм четко, в срок под свою дистанцию в свой день. Но сейчас будем думать, работать, на то у нас есть очень много времени, для того, чтобы сконцентрироваться и изменить все наши подготовки, все наши возможности. И у ребят, у которых нет лицензии, появился шанс для того, чтобы их завоевать.

Об изменениях в тренировках спортсменов: Важны физические процессы, которые протекают в мышцах, – нельзя варить суп бесконечно

Наталья Федорцова:
Как эта ситуация повлияла на тренировочный процесс?

Старший тренер сборной Беларуси по плаванию: «Нужно запастись терпением и пережить эту ситуацию»-4

Елена Малюско:
Для тех, кто вел подготовку к чемпионату республики, тренировочный процесс не изменился, просто пропал старт, который должен был быть в Стокгольме. Для тех, кто имеет лицензию, конечно, отмена чемпионата Европы и перед ним ближайших стартов заставляют тренера думать, как провести контрольные старты, тестирования в условиях тренировочного процесса. Для этого мы сделаем контрольную прикидку с подключением электроники.

Конечно, это не те соревнования, не тот старт для спортсменов, которые тренируют циклические виды спорта, концентрация нагрузки, подводка и выход на пиковый результат. Это очень сложная работа. Тут включены не только физическая кондиция и психология, но и физические процессы, которые протекают в мышцах – нельзя варить суп бесконечно. Точно так же и с пиком формы, которая не может держаться бесконечно долго. Поэтому будем исходить из ситуации, которая сложилась. Мы не в силах повлиять на нее, значит, будем жить и тренироваться в тех условиях, которые у нас есть.

Мы приложим все усилия, чтобы результаты, которые показывали, только улучшились

Наталья Федорцова:
Вы сказали про пик формы. Вероятнее всего, Олимпиаду перенесут на год. Мы в этом потеряем или нет?

Старший тренер сборной Беларуси по плаванию: «Нужно запастись терпением и пережить эту ситуацию»-7

Елена Малюско:
Трудно сказать. Этот год подготовки будет у всех. Мы приложим все усилия, чтобы рейтинги, которые мы имеем, результаты, которые показывали, только улучшились и упрочились, но никак не потеряли позиции.

«Когда больше человек плавает на дистанции, а лицензии только две, конкуренция дает всплеск результатов»

Наталья Федорцова:
Помимо тех лицензий, что есть, кто еще может нас порадовать результатами?

Елена Малюско:
У нас очень близки к лицензии А – одной сотой не хватало Евгению Цуркину. Близко к олимпийской лицензии, сейчас на пике, на прогрессе находится Алина Змушко. Также, я думаю, вполне по силам выполнить олимпийскую лицензию А и составить достойную конкуренцию спинисту Виктору Стаселовичу. То есть у нас всегда, когда больше человек плавает на дистанции, а лицензии только две, конкуренция дает всплеск результатов.

Старший тренер сборной Беларуси по плаванию: «Нужно запастись терпением и пережить эту ситуацию»-10

Я надеюсь, что и в других дисциплинах могут появиться ребята. Целый год дает возможность юниорам побороться, тем более тем, кто сейчас находится в зоне активного роста, за счет своих физиологических процессов смогут составить конкуренцию, и у нас усилится мужская эстафета.

«Нужно запастись терпением и пережить эту ситуацию»

Наталья Федорцова:
Как оцените нынешние кондиции Цмыга и Шимановича?

Елена Малюско:
Здесь очень много зависит от силы духа. Когда происходят отмены ряда стартов и ребята понимают, что, возможно, их основной старт четырехлетия тоже будет отменен или перенесен, нужно запастись терпением и пережить эту ситуацию, нормально тренируясь. Это непросто, когда ты долго ждешь, долго и очень тяжело работаешь, и в итоге некоторые считают, что работа была сделана впустую. Но нет, не впустую – результаты улучшились. Наша задача – от старта к старту показывать лучшие секунды.

«Мы будем тренироваться, жить, исходя из того, что нам скажет высший спортивный комитет»

Наталья Федорцова:
А вы сами верите, что Олимпиада состоится?

Старший тренер сборной Беларуси по плаванию: «Нужно запастись терпением и пережить эту ситуацию»-13

Елена Малюско:
К сожалению, не мне решать. В связи с тем, что ведущие страны начинают отказываться от участия в Олимпиаде, опережая выводы НОКов и МОКа, наверное, это неправильно. Когда Россия отказывалась от участия в Олимпиаде под нейтральным флагом, им грозила дисквалификация на следующий олимпийский цикл. Думаю, тем странам, которые опережают действия МОКа, нужно тоже поставить такие условия, что была равная ситуация. А мы будем тренироваться, жить, исходя из того, что нам скажет высший спортивный комитет.

Старший тренер сборной Беларуси по плаванию: «Нужно запастись терпением и пережить эту ситуацию»-16

# Плавание # Елена Малюско # Наталья Федорцова # Фотофакт

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