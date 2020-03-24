Старший тренер сборной Беларуси по плаванию: «Нужно запастись терпением и пережить эту ситуацию»

Новости Беларуси. Старший тренер сборной Беларуси по плаванию Елена Малюско рассказала, что изменилось в тренировочном процессе для белорусских спортсменов, а также какие у них задачи в условиях многочисленных отмен стартов. Наталья Федорцова, СТВ:

Как работает наша команда в условиях карантинов и отмены соревнований? «Задача тренера – сделать так, чтобы спортсмен был уверен в своих силах и никакие отмены не повлияли на него»

Елена Малюско, старший тренер сборной Беларуси по плаванию:

Самая большая проблема в такой ситуации, наверное, не у спортсменов, а у тренеров, потому что был отменен цикл стартов и перенесен на неизвестные сроки. Это все входило в этап подготовки к Олимпийским играм для того, чтобы доработать последний цикл. Но задача тренера – сделать так, чтобы спортсмен был уверен в своих силах и никакие отмены не повлияли на него. Конечно, эта ситуация очень неприятная, мы продолжаем готовиться, но основная концентрация у нас должна была состояться на Марселе, который отменили. «У ребят, у которых нет лицензии, появился шанс для того, чтобы их завоевать» И самое основное: мы собирались с Ильей Шимановичем и Никитой Цмыгом съездить на чемпионат России, чтобы побороться в сильной конкуренции, показать свои лучшие результаты. Чемпионат Беларуси планировался проходящим стартом, посмотреть, насколько мы можем растянуть нашу форму, чтобы кипировать ее к Олимпийским играм четко, в срок под свою дистанцию в свой день. Но сейчас будем думать, работать, на то у нас есть очень много времени, для того, чтобы сконцентрироваться и изменить все наши подготовки, все наши возможности. И у ребят, у которых нет лицензии, появился шанс для того, чтобы их завоевать. Об изменениях в тренировках спортсменов: Важны физические процессы, которые протекают в мышцах, – нельзя варить суп бесконечно Наталья Федорцова:

Как эта ситуация повлияла на тренировочный процесс?

Елена Малюско:

Для тех, кто вел подготовку к чемпионату республики, тренировочный процесс не изменился, просто пропал старт, который должен был быть в Стокгольме. Для тех, кто имеет лицензию, конечно, отмена чемпионата Европы и перед ним ближайших стартов заставляют тренера думать, как провести контрольные старты, тестирования в условиях тренировочного процесса. Для этого мы сделаем контрольную прикидку с подключением электроники. Конечно, это не те соревнования, не тот старт для спортсменов, которые тренируют циклические виды спорта, концентрация нагрузки, подводка и выход на пиковый результат. Это очень сложная работа. Тут включены не только физическая кондиция и психология, но и физические процессы, которые протекают в мышцах – нельзя варить суп бесконечно. Точно так же и с пиком формы, которая не может держаться бесконечно долго. Поэтому будем исходить из ситуации, которая сложилась. Мы не в силах повлиять на нее, значит, будем жить и тренироваться в тех условиях, которые у нас есть. Мы приложим все усилия, чтобы результаты, которые показывали, только улучшились Наталья Федорцова:

Вы сказали про пик формы. Вероятнее всего, Олимпиаду перенесут на год. Мы в этом потеряем или нет?

Елена Малюско:

Трудно сказать. Этот год подготовки будет у всех. Мы приложим все усилия, чтобы рейтинги, которые мы имеем, результаты, которые показывали, только улучшились и упрочились, но никак не потеряли позиции. «Когда больше человек плавает на дистанции, а лицензии только две, конкуренция дает всплеск результатов» Наталья Федорцова:

Помимо тех лицензий, что есть, кто еще может нас порадовать результатами? Елена Малюско:

У нас очень близки к лицензии А – одной сотой не хватало Евгению Цуркину. Близко к олимпийской лицензии, сейчас на пике, на прогрессе находится Алина Змушко. Также, я думаю, вполне по силам выполнить олимпийскую лицензию А и составить достойную конкуренцию спинисту Виктору Стаселовичу. То есть у нас всегда, когда больше человек плавает на дистанции, а лицензии только две, конкуренция дает всплеск результатов.

Я надеюсь, что и в других дисциплинах могут появиться ребята. Целый год дает возможность юниорам побороться, тем более тем, кто сейчас находится в зоне активного роста, за счет своих физиологических процессов смогут составить конкуренцию, и у нас усилится мужская эстафета. «Нужно запастись терпением и пережить эту ситуацию» Наталья Федорцова:

Как оцените нынешние кондиции Цмыга и Шимановича? Елена Малюско:

Здесь очень много зависит от силы духа. Когда происходят отмены ряда стартов и ребята понимают, что, возможно, их основной старт четырехлетия тоже будет отменен или перенесен, нужно запастись терпением и пережить эту ситуацию, нормально тренируясь. Это непросто, когда ты долго ждешь, долго и очень тяжело работаешь, и в итоге некоторые считают, что работа была сделана впустую. Но нет, не впустую – результаты улучшились. Наша задача – от старта к старту показывать лучшие секунды. «Мы будем тренироваться, жить, исходя из того, что нам скажет высший спортивный комитет» Наталья Федорцова:

А вы сами верите, что Олимпиада состоится?