Призёр этапов Кубков мира по плаванию Никита Цмыг: «Лидеры соревнуются сами с собой и со временем»

Новости Беларуси. Никита Цмыг, призер этапов Кубков мира по плаванию, рассказал, как проходят тренировки, а также подготовка спортсменов к чемпионату республики. «Готовимся к нашему чемпионату республики, который будет в Бресте в апреле»

Никита Цмыг, призер этапов Кубков мира по плаванию:

Все хорошо, работаем и тренируемся, как обычно. Сейчас готовимся к нашему чемпионату республики, который будет в Бресте в апреле. Это будет наш основной старт в этом полугодии, подготовка идет так, как и должна. «Скорее всего, это плюс: есть время, чтобы еще подготовиться» Наталья Федорцова:

Игры перенесут на год – это плюс или минус?

Никита Цмыг:

Застаиваться точно не будешь. Все равно будут промежуточные старты. Скорее всего, это плюс: есть время, чтобы еще подготовиться, набрать форму, быть еще быстрее. Наталья Федорцова:

Насколько чемпионат Беларуси интересен спортсмену, который отобрался на Олимпиаду? Никита Цмыг:

Это основной отборочный старт – самое важное, что есть в стране. Ведь на международные соревнования отбираемся все равно у нас. «Лидеры соревнуются сами с собой и со временем. Для них всегда есть интерес» Наталья Федорцова:

Интрига есть, потому что слишком уж выделяются лидеры?