Призёр этапов Кубков мира по плаванию Никита Цмыг: «Лидеры соревнуются сами с собой и со временем»

Новости Беларуси. Никита Цмыг, призер этапов Кубков мира по плаванию, рассказал, как проходят тренировки, а также подготовка спортсменов к чемпионату республики.
Новости Беларуси. Никита Цмыг, призер этапов Кубков мира по плаванию, рассказал, как проходят тренировки, а также подготовка спортсменов к чемпионату республики.
Никита Цмыг, призер этапов Кубков мира по плаванию:
Все хорошо, работаем и тренируемся, как обычно. Сейчас готовимся к нашему чемпионату республики, который будет в Бресте в апреле. Это будет наш основной старт в этом полугодии, подготовка идет так, как и должна.
Наталья Федорцова:
Игры перенесут на год – это плюс или минус?
Никита Цмыг:
Застаиваться точно не будешь. Все равно будут промежуточные старты. Скорее всего, это плюс: есть время, чтобы еще подготовиться, набрать форму, быть еще быстрее.
Наталья Федорцова:
Насколько чемпионат Беларуси интересен спортсмену, который отобрался на Олимпиаду?
Никита Цмыг:
Это основной отборочный старт – самое важное, что есть в стране. Ведь на международные соревнования отбираемся все равно у нас.
Наталья Федорцова:
Интрига есть, потому что слишком уж выделяются лидеры?
Никита Цмыг:
Лидеры соревнуются сами с собой и со временем. Для них всегда есть интерес. Свои цели? Отбор на олимпийские 200 метров на спине. Остальное то, что будет – я не против. Сейчас готовность на 80 %. Оставшиеся 20 % – разгрузка, отдых, станут более легкие тренировки, увеличение скорости ближе к старту.