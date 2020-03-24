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Илья Шиманович: Что касается переноса Игр на год, можно будет ещё больше проработать элементы в технике

24 марта 2020 17:41
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Новости Беларуси. Обычно чемпионаты страны – шанс для молодых и перспективных показать себя. Однако и те, кому уже ничего доказывать не нужно, тоже нашли мотивацию.

Призер чемпионатов мира и Европы по плаванию Илья Шиманович поделился подробностями своих тренировок.

Илья Шиманович: Что касается переноса Игр на год, можно будет ещё больше проработать элементы в технике-1

Илья Шиманович, призер чемпионатов мира и Европы по плаванию:
Продолжаем работать с хорошим настроением, как и было. Есть немножко неприятные факторы, но пока не делаем на этом акцент. Продолжаем тренироваться в том же русле.

Наталья Федорцова:
Как вы отнеслись к отмене Олимпиады?

Илья Шиманович: Что касается переноса Игр на год, можно будет ещё больше проработать элементы в технике-4

Илья Шиманович:
Что касается переноса Игр на год, скорее это плюс, можно будет еще больше проработать какие-то элементы в технике, в физической форме. Во всем можно найти положительные моменты.

Наталья Федорцова:
Насколько для вас важно участие в чемпионате Беларуси?

Илья Шиманович:
Сейчас у меня стоит задача выполнить второй норматив отбора на Олимпиаду. Я думаю, что основная дистанция будет 200 брасс. Проработать свои основные дистанции, посмотреть ошибки, что-то подкорректировать, поправить, поискать минусы, которые можно перевоплотить в плюсы.

Наталья Федорцова:
Сейчас в какой кондиции себя чувствуете?

Илья Шиманович: Что касается переноса Игр на год, можно будет ещё больше проработать элементы в технике-7

Илья Шиманович:
В хорошей. Сейчас работаем над техникой. Скорость отработали, осталось подкорректировать.

Илья Шиманович: Что касается переноса Игр на год, можно будет ещё больше проработать элементы в технике-10

# Плавание # Илья Шиманович # Наталья Федорцова # Фотофакт

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