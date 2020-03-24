Илья Шиманович: Что касается переноса Игр на год, можно будет ещё больше проработать элементы в технике

Новости Беларуси. Обычно чемпионаты страны – шанс для молодых и перспективных показать себя. Однако и те, кому уже ничего доказывать не нужно, тоже нашли мотивацию. Призер чемпионатов мира и Европы по плаванию Илья Шиманович поделился подробностями своих тренировок.

Илья Шиманович, призер чемпионатов мира и Европы по плаванию:

Продолжаем работать с хорошим настроением, как и было. Есть немножко неприятные факторы, но пока не делаем на этом акцент. Продолжаем тренироваться в том же русле. Наталья Федорцова:

Как вы отнеслись к отмене Олимпиады?

Илья Шиманович:

Что касается переноса Игр на год, скорее это плюс, можно будет еще больше проработать какие-то элементы в технике, в физической форме. Во всем можно найти положительные моменты. Наталья Федорцова:

Насколько для вас важно участие в чемпионате Беларуси? Илья Шиманович:

Сейчас у меня стоит задача выполнить второй норматив отбора на Олимпиаду. Я думаю, что основная дистанция будет 200 брасс. Проработать свои основные дистанции, посмотреть ошибки, что-то подкорректировать, поправить, поискать минусы, которые можно перевоплотить в плюсы. Наталья Федорцова:

Сейчас в какой кондиции себя чувствуете?