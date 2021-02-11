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Кто из белорусов побежит спринт на ЧМ по биатлону? Тренерский штаб назвал состав команды

11 февраля 2021 23:27
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Новости Беларуси. Тренерский штаб сборной Беларуси объявил состав на мужской спринт в рамках чемпионата мира по биатлону. Турнир проходит в словенской Поклюке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кто из белорусов побежит спринт на ЧМ по биатлону? Тренерский штаб назвал состав команды-1

В заявке значатся фамилии четырех наших стреляющих лыжников. Это Сергей Бочарников, Антон Смольский, Дмитрий Лазовский и Максим Воробей.

Кто из белорусов побежит спринт на ЧМ по биатлону? Тренерский штаб назвал состав команды-4

Гонка пройдет в пятницу, 12 февраля, и начнется в 16:30. Первым из белорусов на дистанцию отправится Сергей Бочарников, у него 36-й номер. А последним – Воробей, у него 103-й бип.

# Биатлон # Сергей Бочарников # Антон Смольский # Дмитрий Лазовский # Максим Воробей # Фотофакт

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