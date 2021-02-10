«К лету мы должны ещё добавить». Завершены Кубок и первенство Беларуси по длинным метаниям
Новости Беларуси. Традиционно Кубок и первенство Беларуси по длинным метаниям проходит в феврале под открытым небом, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этот год не стал исключением, только к соревновательным трудностям добавились еще и метеорологические.
Медали турнира разыгрывали метатели молота, диска и копья. В заявочных протоколах значились более 150 спортсменов со всех регионов Беларуси, в их числе сильнейшие метатели страны. Атлеты выступали в четырех возрастных категориях –взрослые, молодежь, юниоры и юноши.
Александр Мелешко, старший тренер национальной команды по легкой атлетике:
К лету по идее ребята должны добавлять, если все пойдет так, как нужно, они будут конкурентными и в Европе, и в мире с этими результатами среди своего возраста. Основные соревнования в этом году – это Олимпийские игры, поэтому вся тренировочная программа годовая построена именно на Олимпийские игры. Сейчас мы не хотим видеть максимально топовые результаты от спортсменов, это этап подготовки. Поэтому, я думаю, результаты будут высокие, но к лету мы должны еще добавить.
Данный старт всегда являлся отборочным к Кубку Европы, в нынешнем сезоне форум в марте должна была принять Португалия, но из-за эпидемиологической обстановки турнир был отменен, это стало известно буквально на днях.