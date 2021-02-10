«К лету мы должны ещё добавить». Завершены Кубок и первенство Беларуси по длинным метаниям

Новости Беларуси. Традиционно Кубок и первенство Беларуси по длинным метаниям проходит в феврале под открытым небом, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этот год не стал исключением, только к соревновательным трудностям добавились еще и метеорологические.

Александр Мелешко, старший тренер национальной команды по легкой атлетике:

К лету по идее ребята должны добавлять, если все пойдет так, как нужно, они будут конкурентными и в Европе, и в мире с этими результатами среди своего возраста. Основные соревнования в этом году – это Олимпийские игры, поэтому вся тренировочная программа годовая построена именно на Олимпийские игры. Сейчас мы не хотим видеть максимально топовые результаты от спортсменов, это этап подготовки. Поэтому, я думаю, результаты будут высокие, но к лету мы должны еще добавить.