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«К лету мы должны ещё добавить». Завершены Кубок и первенство Беларуси по длинным метаниям

10 февраля 2021 20:55
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Новости Беларуси. Традиционно Кубок и первенство Беларуси по длинным метаниям проходит в феврале под открытым небом, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этот год не стал исключением, только к соревновательным трудностям добавились еще и метеорологические.

«К лету мы должны ещё добавить». Завершены Кубок и первенство Беларуси по длинным метаниям-1

Медали турнира разыгрывали метатели молота, диска и копья. В заявочных протоколах значились более 150 спортсменов со всех регионов Беларуси, в их числе сильнейшие метатели страны. Атлеты выступали в четырех возрастных категориях –взрослые, молодежь, юниоры и юноши. 

«К лету мы должны ещё добавить». Завершены Кубок и первенство Беларуси по длинным метаниям-4

Александр Мелешко, старший тренер национальной команды по легкой атлетике:
К лету по идее ребята должны добавлять, если все пойдет так, как нужно, они будут конкурентными и в Европе, и в мире с этими результатами среди своего возраста. Основные соревнования в этом году – это Олимпийские игры, поэтому вся тренировочная программа годовая построена именно на Олимпийские игры. Сейчас мы не хотим видеть максимально топовые результаты от спортсменов, это этап подготовки. Поэтому, я думаю, результаты будут высокие, но к лету мы должны еще добавить.

«К лету мы должны ещё добавить». Завершены Кубок и первенство Беларуси по длинным метаниям-7

Данный старт всегда являлся отборочным к Кубку Европы, в нынешнем сезоне форум в марте должна была принять Португалия, но из-за эпидемиологической обстановки турнир был отменен, это стало известно буквально на днях.

# Легкая атлетика # Александр Мелешко

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