«Конкуренция у нас очень серьезная, и это подстегивает очень». В Минске продолжается Кубок Беларуси по пулевой стрельбе

Новости Беларуси. В Минске продолжается открытый Кубок Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-спорт». 11 февраля стал исключительно женским днем.
В стрельбе из малокалиберной винтовки победу одержала Владислава Пронько. Девушка набрала 457 очков.
Владислава Пронько, победитель II этапа открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе:
У нас очень серьезная конкуренция у девочек, и это подстегивает очень. Всегда кто-то лучше, кто-то немножко идет где-то сзади, догоняет. Это помогает, мотивирует и хочется стремиться еще лучше.
Во втором упражнении дня из малокалиберного пистолета первое место досталось Надежде Леоновец.