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«Конкуренция у нас очень серьезная, и это подстегивает очень». В Минске продолжается Кубок Беларуси по пулевой стрельбе

11 февраля 2021 15:06
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Новости Беларуси. В Минске продолжается открытый Кубок Беларуси по пулевой стрельбе, сообщили в программе «СТВ-спорт». 11 февраля стал исключительно женским днем.

В стрельбе из малокалиберной винтовки победу одержала Владислава Пронько. Девушка набрала 457 очков.

«Конкуренция у нас очень серьезная, и это подстегивает очень». В Минске продолжается Кубок Беларуси по пулевой стрельбе-1

Владислава Пронько, победитель II этапа открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе:
У нас очень серьезная конкуренция у девочек, и это подстегивает очень. Всегда кто-то лучше, кто-то немножко идет где-то сзади, догоняет. Это помогает, мотивирует и хочется стремиться еще лучше.

«Конкуренция у нас очень серьезная, и это подстегивает очень». В Минске продолжается Кубок Беларуси по пулевой стрельбе-4

Во втором упражнении дня из малокалиберного пистолета первое место досталось Надежде Леоновец.

# Стрельба # Владислава Пронько # Надежда Леоновец # Фотофакт

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