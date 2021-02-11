«Конкуренция у нас очень серьезная, и это подстегивает очень». В Минске продолжается Кубок Беларуси по пулевой стрельбе

Владислава Пронько, победитель II этапа открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе:

У нас очень серьезная конкуренция у девочек, и это подстегивает очень. Всегда кто-то лучше, кто-то немножко идет где-то сзади, догоняет. Это помогает, мотивирует и хочется стремиться еще лучше.