Беларусь проиграла команде России на международном турнире по хоккею. Подопечные Захарова пропустили четыре шайбы

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела второй матч на международном турнире в Казахстане. И опять мы проиграли, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз олимпийской дружине России.

Уже в первом периоде в наши ворота влетели две безответные шайбы. Это обстоятельство не разбило, но надломило подопечных Михаила Захарова. Во втором отрезке они бросились отыгрываться и в этом весьма преуспели. Вначале Дроздов, а затем и Мартынов позволили состояться камбэку. Но на этом геройства белорусов закончились. Под занавес периода россияне вновь вышли вперед, а в третьей двадцатиминутке закрепили результат. В итоге – 4:2 в пользу команды России.