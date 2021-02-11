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Беларусь проиграла команде России на международном турнире по хоккею. Подопечные Захарова пропустили четыре шайбы

11 февраля 2021 19:24
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею провела второй матч на международном турнире в Казахстане. И опять мы проиграли, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На сей раз олимпийской дружине России.

Беларусь проиграла команде России на международном турнире по хоккею. Подопечные Захарова пропустили четыре шайбы-1

Уже в первом периоде в наши ворота влетели две безответные шайбы. Это обстоятельство не разбило, но надломило подопечных Михаила Захарова. Во втором отрезке они бросились отыгрываться и в этом весьма преуспели. Вначале Дроздов, а затем и Мартынов позволили состояться камбэку. Но на этом геройства белорусов закончились. Под занавес периода россияне вновь вышли вперед, а в третьей двадцатиминутке закрепили результат. В итоге – 4:2 в пользу команды России.

Беларусь проиграла команде России на международном турнире по хоккею. Подопечные Захарова пропустили четыре шайбы-4

В стартовом противостоянии мы вчистую проиграли казахстанцам – 2:5. В пятницу, 12 февраля, нас ожидает встреча со второй командой хозяев.

# Хоккей # Михаил Захаров # Иван Дроздов # Игорь Мартынов # Фотофакт

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