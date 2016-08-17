Красавчики: 10 спортсменов, благодаря которым Олимпиада в Рио запомнится – фотофакт

Новости Бразилии. Олимпиада – соревнование хоть и спортивное, но аудитория у него намного шире. Почему бы далекому от соревнований человеку не посмотреть шоу открытия и закрытия – с танцами, песнями и салютом, или, например, просто на красивых людей?! Согласитесь, многие виды спорта к этому располагают. Вот мы и решили предложить вам подборку фотографий горячих олимпийских парней! 1. Пита Тауфатофуа – борец тхэквондо, Тонга Тауфатофуа занимается спортом с 5 лет, с 18 подрабатывает еще и свадебной моделью. По образованию инженер. Любит природу, участвует в экологических программах. Активно помогает бездомным. Мечта и одна из целей на перспективу: через 3 года купить крутую спортивную тачку! Пита – первый участник из Тонга, который приехал на Олимпиаду соревноваться в дисциплине тхэквондо (19 августа). Кстати, уже на церемонии открытия он произвел настоящий фурор! Даже супермодель Адриана Лима не устояла!



Фото. instagram.com/pita_tofua

2. Камиль Лакур – пловец на спине, Франция Камиль – четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. Лучший результат спортсмена в Рио – 5-ое место в финале 100-метровки. Женат на Мисс Франция 2008, воспитывает 4-летнюю дочь. Французский еженедельник Paris Match в рейтинге Топ-10 самых сексуальных мужчин страны 2016 года поставил Лакура на 5-ю строчку.



Фото. facebook.com/CamilleLacourt.Officiel

3. Томас Дэйли – прыгун в воду, Великобритания Он самый юный победитель чемпионатов Европы. При этом в копилке наград парня уже две олимпийские медали: бронза в 2012 и 2016 годах. По этому случаю у Томаса после Игр в Лондоне появилась татуировка в виде олимпийских колец (подобные тату есть у гимнастки Любови Черкашиной и пловца Джозефа Скулинга). 22-летний спортсмен занимается благотворительностью – посещает детишек с тяжелыми заболеваниями. В своем блоге на Youtube рассказывает о секретах здорового питания, показывает разные физические упражнения и просто ведет свой видео-дневник. В общем, вот такой молодой, перспективный и... женатый. Томас Дэйли 3 года как состоит в браке со сценаристом и режиссером Дастином Блэком.



Фото. instagram.com/tomdaley1994

4. Марсель Нгуен ― гимнаст, Германия Марсель – трехкратный чемпион Европы и двукратный серебряный медалист Олимпийских игр 2012 года. В Рио наград не получил, но свое имя в историю все же вписал: Нгуен выполнил абсолютно новое упражнение на брусьях. Согласно правилам спортивной гимнастики, оно будет носить имя открывшего его спортсмена, то есть «The Nguyen». По соцсетям о спортсмене особо ничего и не скажешь: тренировки-выступления-тернировки-выступления, фотосессии для спортивных журналов и не только, автограф-сессии, в свободные вечера – телевизор или PlayStation. Вся левая рука Марселя забита рисунком, а на груди полукругом размещена надпись: «Pain is temporary, pride is forever» («Боль временна, чувство гордости вечно»). А вообще, судя по комментарию к одному из снимком: «Начинайте свой день с улыбки» – видимо, очень позитивный парень!



Фото. instagram.com/themarcelnguyen

5. Алекс Раньери – пляжный волейболист, Италия Алекс играет с 6 лет. С 17-ти выступает за страну. Олимпиада-2016 для него уже завершились. Увы, без медали. Его главные болельщицы – мама Мирта и сестра Элиза Раньери – поддерживали спортсмена в Рио. О семейном положении в его Facebook сказано «без пары», любимая цитата: «У вас на все должен быть план. Даже если вы терпите неудачу, то вы терпите ее по плану». Не считая даты рождения и прозвища «thenetpatroller», вот, пожалуй, и все!



Фото. facebook.com/alex.ranghieri

6. Рики Рубио (Ricky Rubio) – баскетболист, Испания Рики 25 лет и Олимпиада в Рио – 2-ая в его карьере. На Играх-2008 в Пекине спортсмен в составе команды выиграл серебро турнира. При этом Рубико стал самым юным игроком, когда-либо игравшим в финале баскетбольного олимпийского турнира (ему было 18 лет). В Рио испанская сборная не прошла в четвертьфинал. Так что теперь посмотреть на этого парня можно только в Сети. Судя по комментариям в Instagram, в нем погибает философ: «Ставьте цели, которые пугают вас и волнуют вас в то же время» и «Бури заставляют деревья пускать корни глубже», а еще «Вы не тот же человек, который был год назад, месяц назад или неделю назад. Вы растете. Опыт прибавляется. Такова жизнь». Парень постит трогательные снимки своего годовалого племянника Макса, рассказывает, как проводит свободное время (например, собирает с друзьями пазл), но больше всего на его странице, конечно, спортивных фотоотчетов. Сезон Рики проводит за «Миннесоту» в НБА.



Фото. instagram.com/ruuufio

7. Чад ле Кло – пловец, ЮАР На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году Чад завоевал золото в заплыве на 200 м баттерфляем, опередив самого Фелпса! В этом году порадовал поклонников двумя серебряными медалями – на 200-метровке вольным стилем, уступив китайцу Сунь Яну, и на 100-метровке баттерфляем – разделив 2-ое место со своим «любимым» Фелпсом (между спортсменами существует многолетний «словесный» конфликт). Ле Кло – очень яркая личность. Он любимец девушек, которые толпами признаются ему в любви в Instagram, любит побеждать и ярко праздновать свои достижения. А судя по постам – «хардвокер» (от англ. – to work hard), горячий патриот Родины и собственной семьи: чаще фотографий с мамой и папой встречаются только снимки из бассейнов!



Фото. instagram.com/chadleclos92

8. Эштон Итон – легкоатлет, США Эштон специализируется в многоборье. Он олимпийский чемпион Лондона-2012 года и пятикратный чемпион мира. Обладатель мировых рекордов в семиборье и десятиборье. В Рио его финалы еще впереди! Говоря об этом красавце-мужчине, просто нельзя не сказать о его супруге – канадской легкоатлетке-многоборке Брианне Тейсен-Итон. Они практически не расстаются, и их семейной идиллии абсолютно не мешает то, что защищают ребята флаги разных стран. У Эштона и Брианны даже Instagram – один на двоих! (О белорусских «спортивных» парах читайте здесь!)



Фото. instagram.com/weareeaton

9. Нин Цзэтао (Ning Zetao) — пловец, Китай Нин – чемпион мира 2015 года на 100-метровой дистанции вольным стилем, а также 4-кратный победитель Азиатских игр. Он первый в истории азиат, который завоевал золотую медаль на короткой дистанции на чемпионате 2015 года. В Рио спортсмен остался без спортивных наград. Ну хоть в рейтинги самых красивых мужчин Олимпиады попал!

10. Давид Белявский – гимнаст, Россия Давид – лидер российской гимнастической сборной, чемпион Европы-2016, серебряный призер Европейских ига в Баку. В Рио спортсмен стал обладателем командного серебра и личной бронзы в упражнениях на брусьях. В Бразилии 24-летний гимнаст сделал предложение руки и сердца своей девушке Марии. Социальные сети Давида полнятся, в основном, фотографиями, сделанными на соревнованиях. Есть, конечно, снимки и с будущей женой: путешествия, фотосессии, официальные мероприятия...