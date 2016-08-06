Рио-2016: Церемония открытия Олимпийских игр: как это было?

Новости Бразилии. «Всё прошло без сучка и задоринки. Ни одной накладки, при том, что бюджет церемонии был в 10 раз меньше, чем у организаторов прошлой Олимпиады. В Пекине было величие, в Лондоне – хайтек, а в Рио-де-Жанейро – изобретательность. Церемония получилась трогательной и красивой» – в таком духе ведущие мировые издания постфактум прокомментировали церемонию открытия Олимпийских игр в Бразилии.

Хроника: Шоу, которое власти страны-хозяйки анонсировалось как «скромное» из-за экономической ситуации, получилось очень милым и вполне современным. Особенно довольны, наверное, «зеленые», ибо главный посыл церемонии можно озвучить так: «Давайте сохраним окружающую среду!» И вся почти 80-тысячная «Маракана», как и миллиардная телеаудитория Игры, поняла это уже с первых секунд. Организаторы представили символ действа – зеленое дерево…

… а затем разыграли сцену эволюции Бразилии. И весь мир увидел, как сначала в тропическом диком лесу жили аборигены, как в один прекрасный день португальский мореплаватель Педру Кабрал «открыл» эту землю и как Бразилия развивалась до настоящего времени.

Когда на сцене паркурщики «достроили» современные города...

... погас свет и прожектора осветили одну персону… Раздались оглушительные крики толпы. Это была известная бразильская и всемирно известная модель Жизель Бюндхен. Как мы узнаем спустя мгновение, подиум «Мараканы» – последний, она завершает профессиональную карьеру.

В атмосфере завитала грусть. Но Бразилия – страна позитива, так что арена очень быстро превратилась в танцплощадку.

Отбив последний ритм фейерверком, организаторы вернулись к главной теме открытия. Появились талисманы Олимпиады-2016, образы бразильской фауны – Винисус и Том, «пробежал» очередной ролик о деревьях. А после зрителям предложили очередную душещипательную сцену: мальчик в центре стадиона посадил настоящее дерево в горшочек, тем самым дав старт шествию атлетов.

В продолжение истории, спортсмены заложили в специальный контейнер древесное семечко, которое потом будет высажено в Олимпийском парке. В нем будут представлены 207 видов деревьев – именно столько стран принимает участие в Играх в Рио-де-Жанейро. Флаг Беларуси гордо пронес чемпион мира и Европейских игр велосипедист Василий Кириенко. Наши атлеты приветствовали публику «Мараканы» и делились фотографиями в соцсетях с теми, кто остался дома.

Когда все страны-участницы промаршировали, со специального подиума выступили глава НОК Бразилии Карлос Нузман и глава МОК Томас Бах. А исполняющий обязанности главы государства Мишел Темер объявил Олимпийские игры открытыми! Хор исполнил олимпийский гимн, флаг с пятью кольцами был поднят в центре стадиона, а бразильский яхтсмен, двукратный олимпийский чемпион Роберт Шейдт от имени всех спортсменов поклялся «соревноваться честно и без допинга, в истинном духе спортивного соперничества, во славу спорта и с честью к команде». К нему присоединились судьи и тренеры.

А в это время к чаше подоспел олимпийский огонь! Честь зажечь пламя выпала марафонцу Вандерлею ди Лиме.

К слову, весь мир ожидал увидеть на его месте бразильскую легенду – футболиста Пеле. Одна 75-летний мужчина недавно перенес операцию на бедре, в результате чего передвигается с тростью. Увы, покорение олимпийского стадиона в таком состоянии невозможно. Хотя организаторы, конечно, искали для Пеле варианты. Пеле (в Instagram):

Это моё собственное решение. Я просто физически не в состоянии присутствовать на церемонии. Но мыслями я вместе с вами на «Маракане». Пусть Господь благословит вас. Небо над «Мараканой» вновь раскрасил салют: финиш торжества и начало большой спортивной гонки – с 5 по 21 августа «Мы все – Бразилия».