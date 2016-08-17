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Немецкий тхэквондист пропустит олимпийский турнир из-за лишнего веса

17 августа 2016 12:30
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Новости Бразилии. 28-летний Тунджат Левент не сможет выступить в турнире по тхэквондо в весовой категории до 58 кг из-за проблем с лишним весом. У спортсмена возникли проблемы с весом во время восстановления после операции на глаз.

Тунджата прооперировали в июле. Сейчас Левент весит 61 кг.

В 2014 году стал серебряным призером чемпионата Европы. В 2015 году завоевал бронзовую медаль Европейских игр.

Судя по социальным сетям Тунджата, несколько дней назад он прибыл в Рио. Сложившуюся ситуацию он пока не комментирует.

# Олимпиада 2016 # Тунджат Левент

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