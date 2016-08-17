«Вы же надеваете брюки даже в жаркий день, и не выйду из дома без него»: первая американка в хиджабе на Олимпиаде

Новости Бразилии. Ибтихадж Мухаммад завоевала олимпийскую бронзовую награду в командных соревнованиях по фехтованию на саблях в Рио. Ее выступление на Играх стало настоящей сенсацией. Мухаммад стала первой американкой, которая соревновалась на Олимпийских играх в хиджабе.

На родине Ибтихадж значимая фигура. Журнал Time даже включил ее в сотню самых влиятельных людей 2016 года. «Это история не про Ибтихадж Мухаммад. Это история про Америку», – отметили журналисты авторитетного издания, упоминая о ее выступлении на Олимпиаде.



За время пребывания в Рио Ибтихадж дала не одну сотню интервью. Накануне главного старта четырехлетия она заявила во всеуслышание: я ничем не отличаюсь от других американцев.

Ибтихадж Мухаммад, американская фехтовальщица-саблистка:

Да, я ношу хиджаб, но это – мой выбор. Сейчас США находятся на перепутье. И в этот момент мы, как государство, должны объединиться, чтобы дать стране новый толчок для развития.





Источник фото: instagram.com/ibtihajmuhammad/

Под фехтовальной маской она всегда носит хиджаб. Спортсменка признается, что никто ее не заставляет это делать, это сознательный выбор, и в этом решении нет ничего удивительного. Ибтихадж Мухаммад называет себя образом перемен в сборной США. Ибтихадж Мухаммад:

Ношение хиджаба – это напоминание мне самой, живущей в обществе, не являющемся в массе своей мусульманском, о моей религии. В спорте это часть моего пути, и лично мне он всегда казался к месту. Женщин не заставляют его носить, особенно в США, это мой сознательный выбор, который я делаю сама.



Источник фото: instagram.com/ibtihajmuhammad/



Ибтихадж Мухаммад родилась в афроамериканской мусульманской семье в Мэплвуде в штате Нью-Джерси. В одном интервью она рассказала, что фехтовать начала потому, что ее с детства привлекал спортивный наряд саблистов.

В школе она занималась плаванием, софтболом, легкой атлетикой и волейболом. В семье Мухаммад считали, что участие в спортивных соревнованиях поможет Ибтихадж, трем ее сестрам и брату адаптироваться к жизни в коллективе. В школе девочку дразнили, не без этого. Еще сложнее стало после 11 сентября 2001 года. События тех дней мама теперь уже призера Олимпийских игр вспоминает с ужасом: ее детям не давали и шагу ступить. Ибтихадж Мухаммад:

Тогда в Нью-Джерси фехтование было спортом для белых. Когда я участвовала в турнирах, то часто слышала, как кто-то что-то говорит про то, что я черная или про то, что я мусульманка. Было больно.



Источник фото: instagram.com/ibtihajmuhammad/

Несколько месяцев назад Мухаммад рассказала историю о том, как на крупном американском фестивале современной культуры, где она была заявлена спикером, ее просили снять хиджаб (организаторы позже извинились перед ней). Неприятные инциденты, связанные с тем, как она выглядит, редко, но все же случаются. Из воспоминаний Ибтихадж: однажды прямо на улице к ней подошел мужчина и спросил, не собирается ли она что-нибудь взорвать. Ибтихадж Мухаммад:

Меня часто спрашивают про хиджаб. Говорят, тебе не жарко? Но вы же надеваете рубашку и брюки даже в жаркий день. И я не выйду из дома без хиджаба.



Источник фото: instagram.com/ibtihajmuhammad/

30-летняя американка вот уже несколько лет создает закрытую одежду для женщин. А все началось с того, что она и ее подруги не нашли вещей, которые могли бы носить. Бренд Ибтихадж назвала Louella, в честь своей бабушки.



Ибтихадж Мухаммад:

Мы с друзьями не нашли вещей, которые могли бы носить, и решили создать что-то модное, но при этом допустимое для нас.

Спортсменка счастлива, что ее пример вдохновляет многих людей в разных уголках мира. И уверяет: несмотря ни на что, продолжит бороться со стереотипами об исламе.





Источник фото: instagram.com/ibtihajmuhammad/