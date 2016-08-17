«Это взрыв мозга»: главный снимок Олимпиады набирает популярность в Сети

Кэмерон Спенсер (в интервью Time ): Болт достаточно сильно оторвался от соперников и как будто решил посмотреть назад. Я думаю, он хотел взглянуть на других атлетов и широко улыбнулся. Мне удалось заснять этот момент в движении.

Новости Бразилии. Австралийский фотограф американского агентства Getty Images Кэмерон Спенсер сделал главный снимок Олимпиады в Рио. По крайней мере, так утверждают его коллеги и зрители Олимпиады. Фото было сделано 14 августа на Олимпийском стадионе во время полуфинального забега на 100 метров среди мужчин. Кэмерону удалось запечатлеть улыбку ямайского спринтера Усэйна Болта.

Сначала фотограф не оценил улыбку Болта по достоинству, обрадовавшись только тому, что несколько кадров, снятых с нестандартной позиции и на большой выдержке, получились достаточно четкими.

Кэмерон Спенсер (в интервью Time):

Потом я почувствовал, что это был особенный момент. Он бежал полным ходом, он улыбался, он демонстрировал невероятную технику и при этом смотрел на семь самых быстрых спортсменов в мире у себя за спиной и наслаждался происходящим. Для большинства людей – это взрыв мозга.

Спенсер не ожидал, что этот снимок сделает его известным на весь мир. Третий день его телефон разрывается от звонков. «Как удалось сделать такой потрясающий снимок», – вопрос, который фотографу задают чаще всего.

Кэмерон хочет распечатать кадр и лично вручить его Болту. Он рассчитывает, что снимок понравится величайшему спортсмену современности.