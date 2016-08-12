Феномен Фелпса: пловец побил рекорд, установленный более двух тысяч лет назад

Новости Бразилии. Ему 31 год и он самый титулованный олимпиец современности. Более того, сегодня Фелпс побил рекорд, установленный более двух тысяч лет назад.

Он завоевал свою 22-ю золотую медаль Олимпиад, а победа в комплексном плавании стала для американца 13-ой в индивидуальных соревнованиях.



Это больше, чем у греческого бегуна Леонида Родосского, который с 164 по 152 год до нашей эры побеждал 12 раз на четырех Олимпиадах и был самым титулованным олимпийцем в истории.





На пике Фелпс намерен уйти из профессионального спорта. Хотя говорит: с трудом осознает, что осталось провести всего две гонки в карьере. В пятницу Майкл выступит в финале на 100-метровке баттерфляем, а в субботу – в составе сборной США в комбинированной эстафете. И уже мало кто сомневается в том, что карьеру, без преувеличения, легендарный спортсмен завершит в статусе 24-ктраного олимпийского чемпиона. Майкл Фелпс, американский пловец:

Не знаю, в лучшей ли форме я сейчас, чем был в 2008 году. Самая главная вещь, что я могу заканчивать заплывы так, как я хочу. Особенная неделя для меня с учетом того, что я заканчиваю карьеру. Получаю удовольствие от понимания, что каждая дистанция последняя. Самая безумная вещь, что 20 лет назад я учился плавать, а уже скоро пройдут мои последние две гонки, в это тяжело верится. В душе я себя чувствую на 18 лет, но тело уже так не чувствует, оно устает, болит. И даже вы можете видеть, с каким трудом я выхожу из воды.





Поклонники Фелпса пока не верят в то, что их кумир уходит на пенсию. Припоминают заявление, которое Майкл сделал еще четыре года назад, на Олимпиаде в Лондоне. Тогда он сказал, что начинает новую главу в своей жизни и посвятит ее путешествиям.

Слово, к счастью, не сдержал. В начале 2015-го у спортсмена появилась новая цель – выиграть пару-тройку медалей для любимой супруги (они узаконили отношения в феврале прошлого года), с мая 2016-го он посвящает свои награды малютке Бумеру. Мальчику всего-то несколько месяцев, но он уже понимает: его папа – серьезный спортсмен.



Источник фото: instagram.com/nicole.m.johnson

Девизом Майкла Фелпса стало высказывание его же тренера Боба Боумэна: «Любое решение всегда внутри нас». Главное в жизни, уверен спортсмен, правильно выбрать цель и расставить приоритеты. В детстве Майклу поставили диагноз – «синдром дефицита внимания с гиперактивностью», именуемый также гиперкинетическим расстройством. Среди симптомов – импульсивность, забывчивость, постоянное чувство надвигающейся катастрофы, а также склонность терпеть поражения, неспособность выполнить поставленную задачу.



Несмотря ни на что, Фелпс в возрасте семи лет начал заниматься плаванием, бейсболом и американским футболом. Уже в 15 стал самым юным в истории американским пловцом, допущенным к участию в Олимпийских играх.

В 2001 году Фелпс установил мировой рекорд на дистанции 200 метров баттерфляем, став самым молодым спортсменом в истории, взявшим подобную планку.





Журналисты шутят, что Майкл Фелпс на самом деле не человек, а мутант, и даже приводят этому несколько существенных доказательств. Так, четыре года назад, на Олимпиаде в Лондоне, корреспонденты британской телерадиокомпании ВВС рассказали, чем питается рекордсмен. Наверняка, глядя на столь внушительные спортивные успехи Фелпса, многие думают, что спортсмен сидит на строгой диете, и очень при этом ошибаются: рациону пловца позавидует любой поклонник фаст-фуда и вредной пищи. На завтрак Майкл Фелпс съедает три бутерброда с яичницей, а также целую тарелку овощей, заправленных обильным количеством майонеза. И это ещё не всё! Затем спортсмен уплетает три блина с шоколадом, омлет из пяти яиц, несколько французских хлебцев с сахаром, а также миску овсянки, запивая завтрак двумя чашками крепкого кофе. Когда утренний кофе прекращает действовать, Фелпс переходит на энергетические напитки.

Обедает пловец двумя большими бутербродами с сыром, ветчиной и майонезом, а также небольшой порцией макарон (весом в полкило!).





Поговорка о том, что ужин следует отдать врагу, не имеет к американскому пловцу никакого отношения. Перед сном он обычно съедает еще полкило спагетти «карбонара», большую пиццу. Некоторые кардиологи опасаются за здоровье Фелпса, который тратит на сжигание полученных 10-15 тысяч килокалорий по 6-7 часов в день. Однако, к счастью, сердце еще ни разу не подводило спортсмена. Диетологи предостерегают поклонников Фелпса от повторения его диеты: процесс трансформации пищи в энергию в организме спортсмена происходит в несколько раз интенсивней, чем у среднестатистического мужчины. Поэтому, даже просто сидя за столом, олимпиец сжигает гораздо больше калорий, чем менее тренированный человек во время длительной прогулки. Во время тренировок в бассейне Фелпс сжигает более 1 000 калорий в час.



Источник фото: instagram.com/nicole.m.johnson

Фелпса знают в каждом уголке планеты. Им восхищаются. Ему поклоняются. Его боготворят и любят миллионы людей. А Фелпс любит своих родных и близких, которые позволяют ему быть чемпионом по жизни.





Источник фото: instagram.com/nicole.m.johnson



Николь Джонсон, супруга Майкла Фелпса:

У меня просто нет слов. Еще больше гордиться Майклом просто невозможно! Он – олицетворение тяжелого труда, большой мечты и в принципе достижения «американской мечты.