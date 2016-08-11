Романтика Рио: гимнаст завоевал «серебро», после чего сделал предложение своей девушке

Новости Бразилии. В один день 24-летний российский гимнаст Давид Белявский совершил сразу два невероятных, как потом сам признается, поступка в жизни. Сначала спортсмен завоевал серебро в командном многоборье,





Источник фото: instagram.com/davidbelyavskiy01/

а спустя несколько часов предложил руку и сердце своей девушке Марии. Конечно, она сказала «да».

Победу на Играх в Рио Давид посвятил Марии. Говорит, что она его самая преданная болельщица. В Бразилию, кстати, она прилетела поддержать любимого, и совсем не ожидала, что домой вернется уже в статусе невесты.



Мария, невеста гимнаста Давида Белявского (в интервью «Комсомольской правде в Екатеринбурге»):

Я никогда не давила на Давида и сама об этом не заговаривала. И очень большой неожиданностью для меня стало, что это произошло именно на Олимпиаде. Конечно, запомнится это событие на всю жизнь, потому что с Рио будут связаны два очень ярких воспоминания. Две наши мечты, теперь уже мечты нашей семьи. Произошло все после награждения наших гимнастов. К сожалению, на арене нам увидеться не удалось. Я поехала в олимпийскую деревню, чтобы Давида поздравить. Он целую сценку разыграл с ребятами по команде. А потом встал на колено и сделал мне предложение.