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Романтика Рио: гимнаст завоевал «серебро», после чего сделал предложение своей девушке

11 августа 2016 16:08
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Новости Бразилии. В один день 24-летний российский гимнаст Давид Белявский совершил сразу два невероятных, как потом сам признается, поступка в жизни. Сначала спортсмен завоевал серебро в командном многоборье,


Источник фото: instagram.com/davidbelyavskiy01/

а спустя несколько часов предложил руку и сердце своей девушке Марии. Конечно, она сказала «да».

Победу на Играх в Рио Давид посвятил Марии. Говорит, что она его самая преданная болельщица. В Бразилию, кстати, она прилетела поддержать любимого, и совсем не ожидала, что домой вернется уже в статусе невесты.

Мария, невеста гимнаста Давида Белявского (в интервью «Комсомольской правде в Екатеринбурге»):
Я никогда не давила на Давида и сама об этом не заговаривала. И очень большой неожиданностью для меня стало, что это произошло именно на Олимпиаде. Конечно, запомнится это событие на всю жизнь, потому что с Рио будут связаны два очень ярких воспоминания. Две наши мечты, теперь уже мечты нашей семьи. Произошло все после награждения наших гимнастов. К сожалению, на арене нам увидеться не удалось. Я поехала в олимпийскую деревню, чтобы Давида поздравить. Он целую сценку разыграл с ребятами по команде. А потом встал на колено и сделал мне предложение.

Романтика Рио: гимнаст завоевал «серебро», после чего сделал предложение своей девушке -1


Источник фото: instagram.com/davidbelyavskiy01/

Давид и Мария вместе уже четыре года. С улыбкой молодые люди вспоминают историю знакомства. Мария тогда жила в Новосибирске, смотрела соревнования по спортивной гимнастике, болела за симпатичного молодого человека. А потом написала ему в одной из социальных сетей. Слово за слово, переписка переросла во что-то большее. Через месяц они встретились в реальной жизни, с тех пор не расстаются.


Источник фото: instagram.com/davidbelyavskiy01/

Напомним, после Олимпиады в Лондоне звездой социальных сетей стала французская баскетболистка.

Мир восхитил поступок ее жениха. Сразу после игры с чешской командой, бойфренд спортсменки, сидевший на трибуне, поднял плакат с надписью: «Изабель, ты выйдешь за меня замуж?». Девушка разрыдалась, но что она ответила? (здесь подробнее)

# Фотофакт # Олимпиада 2016 # Давид Белявский

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