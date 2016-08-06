Рио-2016. Таэквондист из Тонго поразил зрителей Олимпиады

Новости Беларуси. 6 августа рано утром по белорусскому времени в столице XXXI летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро был зажжен огонь игр. Эта процедура стала кульминацией церемонии открытия, которая прошла на стадионе Маракана.

По традиции зрители увидели красочное представление, в котором тесно переплелись традиции и достижения страны-организатора Олимпиады Бразилии. А затем был парад стран-участниц. В качестве флагоносцев выступили многие известные спортсмены.

Так, Великобританию представлял теннисист Энди Маррей, а Испанию – его коллега Рафаэль Надаль. Белорусский флаг нёс велогонщик-шоссейник Василий Кириенко, запомнившийся уничижительными высказываниями в адрес белорусского языка.

Впрочем, подлинный фурор произвели не эти спортсмены, а доселе малоизвестный таэквондист из небольшого полинезийского государства Тонга. На стадион он вступил в народном одеянии и с голым торсом, щедро намазанным маслом. Чем вызвал настоящий восторг на трибунах.

А вот традиционная эстафета олимпийского огня вышла несколько скомканной. Первоначально в ней должен был участвовать Пеле, один из лучших футболистов в истории. Однако в последний момент по состоянию здоровья знаменитый бразилец отказался от почётной обязанности. Так что олимпийский огонь зажег марафонец Вандерлей де Лима. Олимпийские игры 2016 официально открыты, сообщили в программе «СТВ-Спорт».