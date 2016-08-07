Любовь Черкашина – о талисмане Мелитины Станюты в Рио и символизме своей олимпийской татуировки

Новости Беларуси. Девизом Олимпийских игр в Рио стала фраза «Живи своей страстью». О спортивной страсти программа «Неделя» поговорила с олимпийской медалистской и старшим тренером национальной сборной по художественной гимнастике – Любовью Черкашиной.

В последнее время Беларуси спортивные медали приносят в основном женщины. На ваш взгляд, это случайность или закономерность? Почему так получается?

Любовь Черкашина, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по художественной гимнастике, бронзовый призер Олимпиады 2012:

Мне кажется, что это очень здорово, что наши женщины такие целеустремленные, хваткие, умеют дойти до определенных целей и доказать, что они лучшие. Но, мне кажется, этого бы не было, если бы рядом не находился хороший сильный мужчина. Поэтому все взаимосвязано!

Олимпиада в Рио по большему счету еще не успела начаться, но уже произошло множество всевозможных скандалов. На ваш взгляд, эти скандалы как-то повлияли на эмоциональную составляющую?

Любовь Черкашина:

Я скажу, что это неприятно, это осадок, который будет тянуться все Олимпийские игры. Но надо надеяться, надо бороться, надо доказывать. И мне кажется, что некоторые ситуации вообще раззадорили интерес и, наверное, внутренний патриотизм: доказать, что в любой ситуации мы будем лучшими.

А есть какие-то суеверные пунктики перед соревнованиями такого масштаба? Вы, может быть, кому-то успели передать колосок?

Любовь Черкашина:

Передала! Да, у нас есть небольшая, но очень хорошая традиция – передача колоска. Когда-то так сделала Марина Викентьевна (прим. – Лобач) – передала Инне Жуковой. Потом Инна передала мне. А сегодня я с большим удовольствием передала его Мелите Станюте со словами: я передаю тебе эстафету.

У вас есть татуировка в виде олимпийских колец. Это тоже своего рода талисман?

Любовь Черкашина:

Наверное, это своего рода мое достижение, которое захотела показывать миру, скажем так. Я помню свои первые Олимпийские игры: я иду по деревне, а интерпретация этих олимпийских колец колоссальная. А шла и думала: я тоже так хочу.

Век гимнасток достаточно короток. На сколько я понимаю, Станюта после этой Олимпиады может уйти. Есть какая-то смена достойная? Есть молодежь, которая действительно большие надежды вселяет?

Любовь Черкашина:

Мне кажется, что наша подготовка в общем поставлена очень грамотно Ириной Юрьевной Лепарской. У нас всегда есть народ, готовый вступить на лидерские позиции. Я думаю, что так случится с Катей Галкиной. Дай Бог ей здоровья и что она в будущем поведет себя как лидер, что за ней потянется команда. И, в принципе, девчонок у нас хватает: и Болотина, и Шарапо, и Божко, и переходящая сейчас из юниоров Горносько, Исаченко, которые очень хорошо зарекомендовали себя в юниорском, очень талантливые девчонки. Так что мы посмотрим.