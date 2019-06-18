Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» продолжает шествие по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 июня маршрут главного символа II Европейских игр пролегал по центру столицы: от Национальной библиотеки до Октябрьской площади. Поприветствовать «Пламя мира» собрались сотни горожан и гостей столицы.

Эстафета огня II Европейских игр продолжит свое шествие по Минску вплоть до церемонии открытия. Пламя побывает на ведущих предприятиях и знаковых объектах столицы. А финальной точкой в этом путешествии станет стадион «Динамо».

Проспект Независимости в Минске без автомобилей. Вот уж действительно редкие кадры. Жара, но марафону любые капризы погоды нипочем. 8 тысяч километров в пути.

Он стартовал в Риме, его оберегали в дождь и несли в снегопады на высшую точку Европы – Монблан. Эстафета побывала в 8 странах. Она уверено шагает по Беларуси. В маршруте – знаковые объекты, уютные родные местечки и города. Марафон объединяет людей и несет с собой ощущение приближающегося спортивного праздника. Накануне эстафету грандиозно приняла столица.

Горячий символ ІІ Европейских игр торжественно встречали на площади Государственного флага. Церемония собрала почти две тысячи человек, в том числе спортсменов, которым предстоит бороться за медали соревнований, олимпийских чемпионов разных лет, звезд эстрады.

18 июня пламя эстафеты к Национальной библиотеке доставили ровно в полдень. И вот он – торжественный момент, в ожидании его, казалось, все будто замерло.

Открыла эстафету олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино. За спортивными звездами журналисты едва успевали. Надежда Скардино о «Пламени мира»: Я очень рада, что могу быть частью этого момента



Алла Цупер, олимпийская чемпионка по фристайлу:

На самом деле волнительно немножко, наверное, волнительней, чем на соревнованиях.

Не задерживаясь ни на минуту «Пламя мира» вышло на прямую дистанцию от Национальной библиотеки до Октябрьской площади. На протяжении 8 километров факелоносцы гордо несли огонь и трепетно передавали его друг другу.

Анжелика Агурбаш, заслуженная артистка Беларуси:

Это не просто «Пламя мира», это символ мира, дружбы, любви, свободы, взаимопонимания, взаимодействия.

К звездам эстрады присоединился и наш космонавт Олег Новицкий. Говорит, что эмоции сродни космическим.

Олег Новицкий, летчик-космонавт:

Ощущения замечательные, прямо эмоциональный подъем.

Селфи, фото, поздравления. Марафон на протяжении всего пути поддерживали жители и гости столицы, даже четвероногие встречали его с гордо поднятой головой. Незабываемое чувство сопричастности к этому моменту объединило сотни людей.

То, что их встреча в Минске на главном проспекте будет настолько яркой, братья Запашные не ожидали.

Аскольд Запашный, народный артист России:

Получаешь массу удовольствия. Видно счастливые лица, настоящие эмоции, и я желаю всем жителям Беларуси, чтобы это мероприятие прошло на высоком уровне, в чем я не сомневаюсь.

Так эстафету 18 июня встречали у монумента Победы. К маршруту присоединился исполнительный директор Европейских игр. И подготовка, город, спортивные площадки – Саймон Клегг просто под впечатлением.

Саймон Клегг, исполнительный директор Европейских игр:

Это действительно невероятные эмоции, мы видим зарождение новой традиции эстафеты «Пламя мира». Восхитительный город. Вы определенно готовы к Европейским играм, все объекты выглядят замечательно. Сегодня я посетил деревню спортсменов. Все на высшем уровне.

Известные спортсмены, яркие звёзды эстрады, бизнесмены. Каждый день они вносят свой вклад в историю современной Беларуси. Сейчас вместе поддерживают марафон, чтобы всему миру рассказать о ярком спортивном событии лета.

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:

52 дня в пути. Тысячи километров позади. Покорена вершина одной из самых высоких гор Европы – Монблан, огонь спустился в шахты Солигорска. Сегодня он шагает по главной дорожной артерии столицы. До начала II Европейских игр остаются считанные дни.

Воспитанница Могилёвского училища Олимпийского резерва Анастасия Андреева уже собирается в Минск и с нетерпением ждёт спортивные старты. II Европейские игры – уникальная возможность увидеть соревнования по легкой атлетике такого уровня.

Анастасия Андреева, воспитанница Могилёвского училища олимпийского резерва:

Там будет выступать мой кумир Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 метров в 2015 году. Я надеюсь, что смогу не только насладиться ее победой, но так же взять автограф.



