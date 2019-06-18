Новицкий, Колдун, Запашный и Ханок рассказали о своих эмоциях после эстафеты «Пламя мира»

Новости Беларуси. Эстафета огня «Пламя мира» в центре Минска. Маршрут 18 июня – от Национальной библиотеки к знаку начала всех дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Эстафета огня «Пламя мира» в центре Минска. Маршрут 18 июня – от Национальной библиотеки к знаку начала всех дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Надежда Скардино о «Пламени мира»: Я очень рада, что могу быть частью этого момента
«Пламя мира» по городу пронесли около полусотни человек, имена которых у всех на слуху.
Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор:
Я мечтал об этом всю жизнь. Знаете, всегда если ты нацелен, то рано или поздно это свершится. Это, конечно, очень почетно. Единственное, против чего я – чтобы бежать, потому что я считаю, что бежать должен Хлестов, он молодой. И даже Солодуха еще может бежать, хотя уже наверное… А мне – солидно идти.
Олег Новицкий, летчик-космонавт:
У меня уже был опыт движения с олимпийским огнем в Сочи. Поэтому мне вдвойне приятно, что есть возможность повторить именно в Минске.
Дмитрий Колдун, певец:
Я сегодня проснулся в семь утра. Обычно такого не бывает, обычно меня будит дочка, но в этот раз я проснулся раньше. Действительно очень волнительно сегодня. Но погода хорошая, все поддерживает.
Эдгард Запашный, дрессировщик:
Беларусь, любимая страна, предоставила мне и моему брату такую возможность. Конечно, это большая честь, конечно, это историческое событие, конечно, это большая ответственность. Я в предвкушении счастья, праздника спорта.
«Мы всегда несём огонь»: как будет проходить эстафета «Пламя мира» в Минске
Эстафета огня вторых Европейских игр продолжится в Минске вплоть до их открытия. «Пламя мира» побывает на ведущих предприятиях и знаковых объектах столицы. Финальной точкой станет стадион «Динамо». Торжественная церемония открытия игр пройдет 21 июня.