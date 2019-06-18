Новицкий, Колдун, Запашный и Ханок рассказали о своих эмоциях после эстафеты «Пламя мира»

Новости Беларуси. Эстафета огня «Пламя мира» в центре Минска. Маршрут 18 июня – от Национальной библиотеки к знаку начала всех дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Скардино о «Пламени мира»: Я очень рада, что могу быть частью этого момента «Пламя мира» по городу пронесли около полусотни человек, имена которых у всех на слуху.

Эдуард Ханок, народный артист Беларуси, композитор:

Я мечтал об этом всю жизнь. Знаете, всегда если ты нацелен, то рано или поздно это свершится. Это, конечно, очень почетно. Единственное, против чего я – чтобы бежать, потому что я считаю, что бежать должен Хлестов, он молодой. И даже Солодуха еще может бежать, хотя уже наверное… А мне – солидно идти.

Олег Новицкий, летчик-космонавт:

У меня уже был опыт движения с олимпийским огнем в Сочи. Поэтому мне вдвойне приятно, что есть возможность повторить именно в Минске.

Дмитрий Колдун, певец:

Я сегодня проснулся в семь утра. Обычно такого не бывает, обычно меня будит дочка, но в этот раз я проснулся раньше. Действительно очень волнительно сегодня. Но погода хорошая, все поддерживает.