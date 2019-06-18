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Тиме Белорусских пробежать эстафету «Пламя мира» помогла песня

18 июня 2019 18:29
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Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» продолжает шествие по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тиме Белорусских пробежать эстафету «Пламя мира» помогла песня-1

Известные спортсмены, яркие звёзды эстрады, бизнесмены пронесли символ II Европейских игр. Тиме Белорусских пробежать его дистанцию помогла просто песня.

Тиме Белорусских пробежать эстафету «Пламя мира» помогла песня-4

Тима Белорусских, певец:
Очень классно, позитивно, спортивно – самое главное.

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# Европейские игры # Тима Белорусских # Фотофакт

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