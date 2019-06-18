«Есть за кем стремиться и с кого брать пример»: ожидания юных спортсменов от II Европейских игр
Новости Беларуси. В преддверии вторых Европейских игр многие начинающие спортсмены мечтают встретить тех, кто является для них примером и вдохновляет на победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, воспитанница Могилевского училища олимпийского резерва Анастасия Андреева уже сегодня ждет минские старты. Наибольший интерес вызывают соревнования по легкой атлетике.
Анастасия Андреева, воспитанница Могилевского училища олимпийского резерва:
Буду очень рада, потому что там будет выступать мой кумир Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 метров в 2015 году. Я надеюсь, что смогу не только насладиться ее победой, но так же взять фотограф. Очень здорово, что у нас есть за кем стремиться, на кого равняться и с кого брать пример.
Занимается легкой атлетикой профессионально Анастасия с 10 лет. Сейчас девушка планирует стать тренером, и потому напутствие суперпрофессионала ей очень пригодится.
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