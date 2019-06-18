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«Есть за кем стремиться и с кого брать пример»: ожидания юных спортсменов от II Европейских игр

18 июня 2019 14:42
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Новости Беларуси. В преддверии вторых Европейских игр многие начинающие спортсмены мечтают встретить тех, кто является для них примером и вдохновляет на победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, воспитанница Могилевского училища олимпийского резерва Анастасия Андреева уже сегодня ждет минские старты. Наибольший интерес вызывают соревнования по легкой атлетике.

«Есть за кем стремиться и с кого брать пример»: ожидания юных спортсменов от II Европейских игр-1

Анастасия Андреева, воспитанница Могилевского училища олимпийского резерва:
Буду очень рада, потому что там будет выступать мой кумир Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 метров в 2015 году. Я надеюсь, что смогу не только насладиться ее победой, но так же взять фотограф. Очень здорово, что у нас есть за кем стремиться, на кого равняться и с кого брать пример.

«Есть за кем стремиться и с кого брать пример»: ожидания юных спортсменов от II Европейских игр-4

Занимается легкой атлетикой профессионально Анастасия с 10 лет. Сейчас девушка планирует стать тренером, и потому напутствие суперпрофессионала ей очень пригодится.

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# Европейские игры # Анастасия Андреева # Фотофакт

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