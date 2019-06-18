«Есть за кем стремиться и с кого брать пример»: ожидания юных спортсменов от II Европейских игр

Новости Беларуси. В преддверии вторых Европейских игр многие начинающие спортсмены мечтают встретить тех, кто является для них примером и вдохновляет на победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, воспитанница Могилевского училища олимпийского резерва Анастасия Андреева уже сегодня ждет минские старты. Наибольший интерес вызывают соревнования по легкой атлетике.