Надежда Скардино о «Пламени мира»: Я очень рада, что могу быть частью этого момента
Новости Беларуси. Эстафета огня «Пламя мира» – в центре столицы. Сегодняшний маршрут – от «алмаза знаний» к знаку начала всех дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Символ вторых Европейских игр по улицам столицы проносят самые достойные представители города и страны.
К Октябрьской площади от Национальной библиотеки старт эстафете дала олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино.
Надежда Скардино, олимпийская чемпионка по биатлону:
Я думаю, каждый спортсмен и каждый участник всей этой эстафеты запомнит это все на всю жизнь, и это будут прекрасные воспоминания. Поэтому это торжественный момент. Я очень рада, что могу быть частью этого момента, вообще частью всего этого большого спортивного события.
Приветствовать «Пламя мира» на главном проспекте Минска 18 июня собрались сотни горожан и гостей столицы. К нам уже начинают прилетать многочисленные болельщики мультиспортивного форума.
Поддержка нужна и участникам звездной эстафеты. «Пламя мира» по городу пронесут около полусотни людей, имена которых у всех на слуху.
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Завершат эстафету на сцене Октябрьской площади Дмитрий Колдун и солист группы «Без билета».
В связи с проведением эстафеты в работу общественного транспорта внесены коррективы. Также введены временные ограничения движения на участке от Национальной библиотеки до Октябрьской площади ориентировочно до 14:00.
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