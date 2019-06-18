Надежда Скардино о «Пламени мира»: Я очень рада, что могу быть частью этого момента

Новости Беларуси. Эстафета огня «Пламя мира» – в центре столицы. Сегодняшний маршрут – от «алмаза знаний» к знаку начала всех дорог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Мы всегда несём огонь»: как будет проходить эстафета «Пламя мира» в Минске Символ вторых Европейских игр по улицам столицы проносят самые достойные представители города и страны.

К Октябрьской площади от Национальной библиотеки старт эстафете дала олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино.

Надежда Скардино, олимпийская чемпионка по биатлону:

Я думаю, каждый спортсмен и каждый участник всей этой эстафеты запомнит это все на всю жизнь, и это будут прекрасные воспоминания. Поэтому это торжественный момент. Я очень рада, что могу быть частью этого момента, вообще частью всего этого большого спортивного события.

Приветствовать «Пламя мира» на главном проспекте Минска 18 июня собрались сотни горожан и гостей столицы. К нам уже начинают прилетать многочисленные болельщики мультиспортивного форума.

Поддержка нужна и участникам звездной эстафеты. «Пламя мира» по городу пронесут около полусотни людей, имена которых у всех на слуху. Кто будет факелоносцами «Пламени мира» в Минске Завершат эстафету на сцене Октябрьской площади Дмитрий Колдун и солист группы «Без билета».