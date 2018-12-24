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Короны, львы и тотальный чёрный: самые интересные прозвища-бренды спортивных сборных

24 декабря 2018 14:12
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Новости Беларуси. «Зубр» в Беларуси – не только символ минского «Динамо», но и всего хоккея нашей страны. Собственно, как и прилагательное «белакрылыя» ассоциируется лишь с национальной сборной по футболу. А «Цмокі» – это не белорусский аналог лох-несского чудовища, а вполне себе самобытная баскетбольная команда, сообщили в программе «Неделя спорта».

Короны, львы и тотальный чёрный: самые интересные прозвища-бренды спортивных сборных-1

Самые известные прозвища-бренды спортивных сборных связаны чаще всего с цветом традиционной формы: как регбийная «Олл Блэкс» из Новой Зеландии или футбольная голландская «Оранье».

Короны, львы и тотальный чёрный: самые интересные прозвища-бренды спортивных сборных-4

Короны, львы и тотальный чёрный: самые интересные прозвища-бренды спортивных сборных-6

Флаги и гербы – тоже повод для нэйминга сборной: «шашечные» хорваты и шведские «Тре Крунур» («Три короны») не перепутаешь ни с кем.

Короны, львы и тотальный чёрный: самые интересные прозвища-бренды спортивных сборных-9

А вот хоккейная сборная России наследовала от сборной СССР не только все прошлые титулы, но еще и имя – «Красная машина». Коммунистический подтекст у названия уже стерся, а вот грозный статус остался.

Короны, львы и тотальный чёрный: самые интересные прозвища-бренды спортивных сборных-12

Африканский континент в плане брэндинга – сплошная фауна: камерунские «львы», ивуарийские «слоны», нигерийские «суперорлы».

Короны, львы и тотальный чёрный: самые интересные прозвища-бренды спортивных сборных-15

Египетские «фараоны» на этом фоне выглядят настоящими оригиналами.

Короны, львы и тотальный чёрный: самые интересные прозвища-бренды спортивных сборных-18

А вот некоторые не оригинальничают и долго голову не ломают.

Короны, львы и тотальный чёрный: самые интересные прозвища-бренды спортивных сборных-21

Швейцарское «Нати» – всего лишь сокращенное от «национальная команда». Тот же принцип у немецкой «Бундесманшафт».

Короны, львы и тотальный чёрный: самые интересные прозвища-бренды спортивных сборных-24

И рядом с элитными парнями примостились «банкиры» из сборной Люксембурга. Понятое дело: страна считается футбольным карликом и, может, банкиры – это вторая работа игроков.

Короны, львы и тотальный чёрный: самые интересные прозвища-бренды спортивных сборных-27

Однако нередко и сами спортсмены становятся как минимум частью бренда. Ведь те, кто не интересуется футболом и в лицо не знают Месси, при виде его фотографии может сказать: «А, знаю, это тот парень из рекламы чипсов».

Короны, львы и тотальный чёрный: самые интересные прозвища-бренды спортивных сборных-30

А Роналду, кажется, и вовсе на рекламе заработал больше, чем в футболе.

В НОК Беларуси представили бренд национальной олимпийской команды

Белорусские спортсмены пока только ступают на дорожку брендирования. Настоящим первопроходцем в этом деле можно считать Дарью Домрачеву.

Короны, львы и тотальный чёрный: самые интересные прозвища-бренды спортивных сборных-33

После недавнего завершения карьеры именитая спортсменка уже успела выпустить свою первую коллекцию одежды для спортсменов.

Короны, львы и тотальный чёрный: самые интересные прозвища-бренды спортивных сборных-36

И кто знает – может, через пару поколений Дарью будут знать не как героя Беларуси, а как законодательницу спортивной моды Синеокой.

Первая презентация одежды от Дарьи Домрачевой: знакомим с коллекцией и показываем реакцию публики

# Одежда # Лионель Месси # Роналдо # Дарья Домрачева # Фотофакт

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