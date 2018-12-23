Любовь Черкашина: Мы хотим медалей еще больше, чем тот, кто на нас смотрит

Новости Беларуси. На неделе состоялось не единожды анонсированное мероприятие – совещание у главы государства о развитии летних видов спорта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И дело тут даже не в том, что готовить телегу лучше зимой – настал тот момент, когда дальше тянуть некуда. Народ устал ждать результатов, сказал Президент. И это чистая правда.

Не за горами главные старты 2019 года – II Европейские игры. Они пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Страна-хозяйка просто не может их провалить – нам нужны медали. Иначе в профессиональном спорте и смысла-то нет. А через полтора года Олимпиада в Токио, и там наши спортсмены должны достойно представить страну: результат прошлых летних Игр не устраивает ни функционеров, ни болельщиков. Как и нашего корреспондента Алену Сырову, которая была на совещании и узнала, как стать быстрее, выше, сильнее.

Легкая атлетика, академическая гребля, стрельба, плавание и гимнастика. Еще со времен Советского Союза традиционно медальные для нас виды спорта почему-то все реже становятся поводом для радости целой страны, и все чаще – поводом задуматься.

Любовь Черкашина, старший тренер национальной сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Бывает, что спускаемся, и не хватает тех медалей, к которым мы сами приучили. Но это же не значит, что мы их не хотим. Мы хотим их еще больше, чем тот, кто на нас смотрит, потому что это наша работа и результат нашей работы. Для нас ни для кого не интересно работать для галочки.

Вот так, со знанием дела, о спортивных неудачах говорит Любовь Черкашина, бронзовый призер олимпийского Лондона-2012, а нынче старший тренер нацсборной по художественной гимнастике. Сегодня она пытается воспитать и разглядеть будущих звездочек, скажем, на проходящем в эти дни Baby Cup.

И если с преемственностью и мотивацией спортсменок, даже если им 4 года, проблем нет – все сплошь мечтают об олимпийском золоте, то со второй, казалось бы, не менее логичной мечтой – остаться в спорте по завершению карьеры и самой вырастить чемпионку – намного сложнее.

Любовь Черкашина:

Надо за собой кого-то оставлять и кого-то готовить. Это абсолютно правильно – чтобы просто ничего не рухнуло. Ведь в спорте мало быть профессионалом, надо быть еще и фанатом. Надо не смотреть на рабочее время, а оставаться в зале, надо не думать о том, что у всех выходные, а ехать на соревнования.

Прибавим запрет на работу тренером параллельно с обучением длинною в четыре года, и потенциальный перспективный преемник уходит к частнику – преподавать не художественную, а общую гимнастику. Два часа работы, ответственности меньше, а денег – больше. А что остается сборной? Очевидно же: не будет спортсменов, если нет тренеров-профессионалов.

Такую проблему и способы ее решения во время большого разговора с Президентом в штаб-квартире НОК озвучила Ирина Лепарская. Ирина Лепарская: «Не будет спортсменов, если не будет тренеров-профессионалов» Ирина Лепарская: «Нужно заинтересовать спортсменов остаться в спорте, стать хорошими тренерами» Александр Лукашенко идею главного тренера поддержал. Что касается финансовой мотивации – здесь позиция главы государства принципиальная: сначала результат, потом – деньги.