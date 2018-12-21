В НОК Беларуси представили бренд национальной олимпийской команды

Новости Беларуси. В штаб-квартире НОК 21 декабря прошла презентация бренда национальной олимпийской команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Планируется, что белорусские спортсмены под именем нового бренда начнут выступать с Олимпиады – 2020 года.
Новости Беларуси. В штаб-квартире НОК 21 декабря прошла презентация бренда национальной олимпийской команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Планируется, что белорусские спортсмены под именем нового бренда начнут выступать с Олимпиады – 2020 года.
Наш корреспондент Светлана Смарцева знает, какое имя будет у белорусской команды во время главных стартов четырёхлетия.
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