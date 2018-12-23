Чем больше внимания, тем хуже результат? Президент раскритиковал белорусский гандбол

Так было с гандболом. Ребята громко заявили о себе, по их просьбе построили целую арену, а вместо прогресса – регресс. Парадокс: чем больше внимания, тем хуже результат. Президент возмущен: неужели самих устраивает такое положение дел?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Зажрались! Если бы были голодные, что-то бы делали. Стремились бы к чему-то, потому что выиграешь – 100 тысяч долларов получишь. Руководители федераций отдельные, скажем так мягко, больше личные вопросы решают, чем занимаются видами спорта. Еще раз повторяю: нужно зерно отделить от плевел, выбрать талантливых спортсменов и спать в пороге там, где они ночуют, зимуют и проводят тренировки. Только тогда будет результат.

Все стали большими начальниками. Даже спортсменов не знаете своих лучших. Надо обеспечить этих спортсменов, как мы их называем, топ-уровня, соответствующим инвентарем, если это технические виды. Всем необходимым, чтобы они показывали результат, предоставить тренеров узкопрофильных и прочее сопровождение.

Сергей Рутенко: надо уходить в регионы, в области, в районы. Там очень большой потенциал