Конор Макгрегор завершает карьеру и уходит на пенсию

Новости Ирландии. 30-летний ирландский боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
«Привет, ребята, маленькое объявление: сегодня я решил уйти из спорта, также известного как «Смешанные Боевые Искусства (ММА)». Желаю всем моим старым коллегам успехов. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам в этой авантюре уже на пенсии», – рассказал Макгрегор на своей странице в Twitter.
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Конор провёл свой первый профессиональный поединок 8 марта 2008 года. В тот раз ирландец победил. Всего за время своей карьеры Макгрегор сражался в 25 матчах: в 21 – выиграл, в 4 – проиграл.
Фото: instagram.com/thenotoriousmma
Последний поединок ирландца состоялся 6 октября 2018 года, противником был Хабиб Нурмагомедов. Задолго до матча оба бойца нагнетали обстановку, поэтому у поклонников ММА встреча Хабиба и Конора вызвала огромный интерес. Поединок заранее стали называть «Боем года» или «Боем века», хотя в итоге матч завершился за 4 раунда и сражение шло «в одни ворота».
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После матча произошла потасовка, за что Нурмагомедов был дисквалифицирован на 9 месяцев, а Макгрегор – на 6 месяцев. Также бойцы понесли финансовые потери: россиянин был оштрафован на полмиллиона долларов, ирландец – на 50 тысяч долларов.
Теперь ирландец больше не будет рисковать здоровьем и сможет больше времени проводить с семьёй, в которой недавно случилось пополнение. В начале января у Конора родился второй ребёнок.
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