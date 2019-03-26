Конор Макгрегор завершает карьеру и уходит на пенсию

Новости Ирландии. 30-летний ирландский боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

«Привет, ребята, маленькое объявление: сегодня я решил уйти из спорта, также известного как «Смешанные Боевые Искусства (ММА)». Желаю всем моим старым коллегам успехов. Теперь я присоединяюсь к своим бывшим партнерам в этой авантюре уже на пенсии», – рассказал Макгрегор на своей странице в Twitter.

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Конор провёл свой первый профессиональный поединок 8 марта 2008 года. В тот раз ирландец победил. Всего за время своей карьеры Макгрегор сражался в 25 матчах: в 21 – выиграл, в 4 – проиграл.