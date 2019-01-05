Прямой эфир

«Отличное начало 2019 года»: у Конора Макгрегора родился второй ребёнок

05 января 2019 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Ирландии. Один из самых известных бойцов смешанных единоборств стал отцом во второй раз. О своём втором ребёнке ирландец Конор Макгрегор рассказал в Instagram.  

«Направляюсь домой с двумя моими здоровыми малышами и их энергичной и здоровой СуперМамой! Отличное начало 2019 года! Спасибо всем за добрые пожелания!», – написал Макгрегор.  

«Отличное начало 2019 года»: у Конора Макгрегора родился второй ребёнок-1

Фото: instagram.com/thenotoriousmma  

Пол новорожденного родители пока держат в тайне, имя также не сообщается. Подписчиков это нисколько не смутило, и они принялись радостно поздравлять Конора и его супругу с пополнением в семье. К слову, поздравления на разных языках, в том числе на русском.  

«Поздравляю, Конор»,  

«Поздравляю всю семью Макгрегоров! Всего самого лучшего в 2019 году, чемпион»,  

«Не знаю, что мне нравится больше: само фото или место, где оно сделано. Но это круто!»,  

«Поздравляю, чемпион. Уверен, у этого ребёнка будет замечательное детство, ведь он будет смотреть, как ты берёшь титулы один за другим»,  

«Держись, друг, сил и мудрости тебе!».  

Макгрегор очень привязан к своей семье и часто публикует в соцсетях фотографии сына и супруги. Жена Конора поддерживала его с давних пор, ещё когда ирландец не был знаменитым спортсменом. Это сейчас его бои становятся громким событием. Например, последний бой с Хабибом Нурмагомедовым был назван поединком года, хотя достойного сражения не получилось.  

Семь вопросов о матче, в котором Конор проиграл Хабибу (здесь подробнее).  

# Звезды # калейдоскоп # Конор МакГрегор

Другие новости рубрики

Все новости
«Как у неё горят глаза»: в соцсетях обсуждают молодо выглядящую 76-летнюю Сузану Виейру
05 января 2019 12:46

«Как у неё горят глаза»: в соцсетях обсуждают молодо выглядящую 76-летнюю Сузану Виейру

«Великолепная коллекция»: Александр Васильев показал фото детей в маскарадных костюмах
05 января 2019 10:54

«Великолепная коллекция»: Александр Васильев показал фото детей в маскарадных костюмах

От прикосновений до разговоров. 8 вещей, которые запрещено делать в присутствии Елизаветы II
04 января 2019 17:19

От прикосновений до разговоров. 8 вещей, которые запрещено делать в присутствии Елизаветы II