Как выглядят жёны Конора и Хабиба и что о них известно
Встречу Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора уже назвали главным боем года. Однако внимание прессы привлекли не только спортивные моменты, но и личная жизнь соперников.
О личной жизни Макгрегора известно, что он является отцом сына, которому 1,5 года. Со своей спутницей Конор познакомился в ночном клубе Дублина. Девушку зовут Ди Девлин. Она была рядом со спортсменом в разные периоды его жизни – и когда он получал небольшое пособие по безработице, и когда за один бой Макгрегор зарабатывает по несколько миллионов долларов.
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Конор всегда отмечает, насколько Ди поддерживала его и всегда верила в то, что он станет известен на весь мир. Сейчас Ди помогает Макгрегору с бизнесом.
Фото: instagram.com/thenotoriousmma
Свадьбу пара пока не сыграла, хотя поклонники пары считают, что это событие не заставит себя ждать. Ди Девлин беременна во второй раз – публично об этом девушка сообщила в июле нынешнего года, поздравляя возлюбленного с 30-ым днем рождения.
Фото: instagram.com/thenotoriousmma
Конор Макгрегор часто делится семейными фото с подписчиками.
Фото: instagram.com/thenotoriousmma
О супруге Хабиба Нурмагомедова ничего не известно. Спортсмен не делится фото с женой в социальных сетях. Пара является родителями двоих детей.
На своей странице в социальных сетях Нурмагомедов публикует фото с тренировок, матчей, делится фото с отцом, друзьями, коллегами, а иногда и показывает свои детские фото из личного архива.
Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov
Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov
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