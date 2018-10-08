Как выглядят жёны Конора и Хабиба и что о них известно

Встречу Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора уже назвали главным боем года. Однако внимание прессы привлекли не только спортивные моменты, но и личная жизнь соперников.

О личной жизни Макгрегора известно, что он является отцом сына, которому 1,5 года. Со своей спутницей Конор познакомился в ночном клубе Дублина. Девушку зовут Ди Девлин. Она была рядом со спортсменом в разные периоды его жизни – и когда он получал небольшое пособие по безработице, и когда за один бой Макгрегор зарабатывает по несколько миллионов долларов.

Бой года: Хабиб против Конора. Семь важных вопросов о матче

Конор всегда отмечает, насколько Ди поддерживала его и всегда верила в то, что он станет известен на весь мир. Сейчас Ди помогает Макгрегору с бизнесом.