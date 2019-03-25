Валентин Короткин о задачах на ЧЕ: завоевать медали и набрать большее количество рейтинговых очков
Новости Беларуси. Чтобы попасть на Олимпийские игры в Токио, тяжелоатлеты должны занимать с 1 по 14 места олимпийского рейтинга, сообщили в программе «СТВ-Спорт». С ноября 2018 года стартовал первый этап этого ноу-хау (всего три). После чемпионата Европы-2019, который примет Батуми с 3 по 13 апреля, станут известны позиции всех сильнейших штангистов мира, включая и белорусов.
Сегодня наша мужская национальная команда ведет подготовку сразу к нескольким форумам года. Первый – континентальный, после Беларусь будет представлена и на первенстве Европы (U20-23) и (15-17). Ну и венец сезона – чемпионат мира в Таиланде. В последнее время в нашей сборной существенно возросла внутренняя конкуренция. В каждом весе на выезд претендуют от двух до трех спортсменов.
Виктор Шершуков, главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:
Я вообще сторонник того, чтобы по 5-6 человек в одной весовой категории были. Конкуренция рождает очень хорошие результаты. Все 10 человек смотрятся через призму европейских рекордов, кое-кто – и мировых.
В национальной команде сейчас собраны 20 человек – все лучшие. Вообще у нас ориентация только на своих, на белорусов. Поэтому мы взяли срез 15-17 лет – лучшие, 20-23 и взрослые. Все в одной команде, все с тренерами, с массажистами и по единому плану готовятся.
Определился выездной состав в Батуми у женщин. Нашу страну представят семь атлетов. В их числе серебряный призер Рио Дарья Наумова. Теперь она будет выступать в новом весе до 76 килограммов (олимпийскую медаль белоруска взяла в весовой категории до 75 килограммов). В этой же категории выступит и вышедшая из декрета участница Лондона Диана Сазоновец.
Валентин Короткин, главный тренер женской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:
Конечно, в плане завоевания двух медалей в олимпийской программе. И, конечно, чемпионатом Европы заканчивается первый отборочный цикл подготовки к Олимпийским играм. Поэтому задача стоит как завоевать медали, так и набрать большее количество рейтинговых очков.
Первыми из белорусской команды на европейский помост в Грузии выйдут 6 апреля Юлия Асаенок и 7 апреля Геннадий Лаптев.