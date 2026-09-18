Новости по тегу #Мировой бокс

В утренней сессии в ринг выходил Максим Паньков, выступавший в весовой категории до 60 килограммов. Бой с Эвартом Андреасом из Испании проходил в одну калитку. Увы, не в нашу сторону.
В финале противостоял земляку спортсмен из Великобритании.
Белорус, выступающий в категории до 86 килограммов, в своем стартовом поединке на планетарном форуме одолел соперника из Таджикистана Парвиза Каримова – 5:0.
Награды турнира оспаривают более 400 человек из 108 стран.
Наши ребята представлены расширенным составом. Около 60 спортсменов, 20 из них девочки.
Депутат Госдумы России поделился своим опытом. По его словам, главный секрет успеха заключается в упорстве, дисциплине и искренней любви к своему делу.
Хотя World Boxing посоветовал обратиться в одну из британских лабораторий, результаты теста не были получены вовремя.
Поединок завершился техническим нокаутом в восьмом раунде.
Одолев соперника, Усик вернул себе звание чемпиона мира среди боксеров-профессионалов в супертяжелом весе.
Американскому спортсмену было 76 лет.
Наталья Насачева в весе до 57 килограммов встречалась с представительницей Казахстана Региной Тибеновой и уступила. Тем не менее наша соотечественница стала бронзовым призером турнира.
В Минске завершился один из главных стартов в международном календаре боксеров. Турнир памяти Ливенцева традиционно собрал сильнейших мастеров кожаной перчатки из семи стран.
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