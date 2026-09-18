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Новости по тегу #Мировой бокс

Белорусская делегация продолжает нести потери на ЧЕ по боксу
18 сентября 2026 17:53

Белорусская делегация продолжает нести потери на ЧЕ по боксу

Белорус Богдан Шашлыков стал серебряным призером юниорского первенства Европы по боксу
21 августа 2026 18:05

Белорус Богдан Шашлыков стал серебряным призером юниорского первенства Европы по боксу

Алексей Алфёров вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу
10 декабря 2025 12:11

Алексей Алфёров вышел в четвертьфинал чемпионата мира по боксу

Белорусы Солоцких и Радионов пробились в 1/8 финала чемпионата мира по боксу
08 декабря 2025 11:46

Белорусы Солоцких и Радионов пробились в 1/8 финала чемпионата мира по боксу

В Минске стартовал международный турнир по боксу памяти Ливенцева
03 декабря 2025 21:00

В Минске стартовал международный турнир по боксу памяти Ливенцева

Вдохновение на победу! Николай Валуев встретился с юными боксерами Жабинки
01 декабря 2025 17:19

Вдохновение на победу! Николай Валуев встретился с юными боксерами Жабинки

Боксерши из Франции пропустят ЧМ из-за закона о гендерных тестах
04 сентября 2025 10:11

Боксерши из Франции пропустят ЧМ из-за закона о гендерных тестах

Два боксера скончались от травм через несколько дней после турнира
10 августа 2025 18:22

Два боксера скончались от травм через несколько дней после турнира

Усик снова абсолютный чемпион мира: отправил в нокаут Дюбуа в 5-м раунде
20 июля 2025 17:06

Усик снова абсолютный чемпион мира: отправил в нокаут Дюбуа в 5-м раунде

Один из лучших боксеров мира всех времен американец Джордж Форман умер в возрасте 76 лет
22 марта 2025 09:45

Один из лучших боксеров мира всех времен американец Джордж Форман умер в возрасте 76 лет

Белоруски завоевали две бронзы на молодёжном Кубке мира по боксу
07 марта 2025 20:07

Белоруски завоевали две бронзы на молодёжном Кубке мира по боксу

Белорусы завоевали 31 медаль на турнире по боксу памяти Ливенцева – впечатления участников
18 ноября 2024 18:11

Белорусы завоевали 31 медаль на турнире по боксу памяти Ливенцева – впечатления участников