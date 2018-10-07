Бой года: Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в бою с Макгрегором. Семь важных вопросов о матче
Новости США. В Лас-Вегасе вечером 6 октября около 22:00 по местному времени на T-Mobile Arena в рамках турнира UFC 229 начался поединок между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Победу одержал россиянин.
Ещё до прямого столкновения спортсменов сражение назвали «боем века». В итоге стало очевидно, что поединок между Макгрегором и Мейвезером был более зрелищным, поэтому борьбу между ирландцем и россиянином правильнее будет называть «боем года».
После длительного перерыва Конор определённо был не в лучшей своей форме. Преимущество Хабиба было заметно уже в первом раунде. Макгрегор двигался медленно, а Нурмагомедов, напротив, на фоне ирландца казался очень быстрым. Россиянин почти сразу смог провести свой привычный тейкдаун, но ирландец продержался.
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Второй раунд начался с мощного удара россиянина справа в челюсть противника. Следом Конор получил множество ударов, но вновь сумел выдержать.
В третьем раунде ирландец проявил себя лучше и смог держаться на равных с оппонентом. Но в четвёртом раунде Хабиб снова уложил Макгрегора на настил октагона, после чего удушающим приёмом вынудил Конора сдаться.
После этого на глазах 18 тысяч зрителей россиянин повёл себя неспортивно и полез драться к тренеру Макгрегора по американскому джиу-джитсу Дилону Денису. В то же время человек из команды Нурмагомедова устроил потасовку с ирландцем. В итоге Хабиб был признан победителем, но остался без чемпионского пояса. Россиянин покидал зал под гул и свит трибун.
Поединок вызвал множество вопросов, поэтому мы ответим на несколько основных.
Сколько заработал своим выступлением Хабиб Нурмагомедов?
Россиянин получит рекордный для себя гонорар в 2 миллиона долларов. Также Хабибу достанется процент от продаж платных трансляций поединка, который может собрать более 2,5 миллионов просмотров.
А сколько же получит Конор Макгрегор?
Вполне ожидаемо, что тот, кто привлёк столько внимания к этому бою заработал больше. Проигравший ирландец получит 3 миллиона долларов и тоже процент от продаж платных трансляций поединка.
Почему на арене произошло то, что произошло?
Макгрегор известен своими выпадами в адрес противников ещё до начала боя. В принципе, Конор превращает поединок в шоу, поэтому специально накаляет эмоции. Тем не менее, мало кто ожидал, что Хабиб так отреагирует. Первым ярким инцидентом стала встреча россиянина со спарринг-партнёром Макгрегора Артёмом Лобовым. После оскорбительной видеозаписи последнего, Нурмагомедов вместе с друзьями встретил Лобова в коридоре гостиницы, где между собеседниками состоялся серьёзный разговор. Позже Конор отомстил, напав на автобус, в котором ехал Хабиб. Далее противники оскорбляли друг друга на пресс-конференциях, а на церемонии взвешивания Макгрегор ударил Нурмагомедова по руке.
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Кто такой Хабиб Нурмагомедов?
Начнём с того, что он – российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Первый официальный поединок Хабиба состоялся в 2008 году. После боя с ирландцем у Нурмагомедова 27 побед и 0 поражений.
Россиянин начал заниматься боевыми искусствами с детства, к этому его приучил отец. Также отец объяснил юному Хабибу, что человек должен отвечать за свои слова и поступки. Вероятно, это одна из причин серьёзной нелюбви Нурмагомедова к ирландцу.
Ещё одна привычка из детства – дисциплинированность. Хабибу приходилось рано вставать и работать вместе с остальными на огороде. Например, россиянин проявляет пунктуальность и не опаздывает на пресс-конференции. С другой стороны, после боя с Конором Хабиб показал себя не с лучшей стороны.
Как на случившееся отреагировал мир?
«Через многое пришлось пройти и многое терпеть до боя, но когда пришло время, мужчина сдержал своё слово и заставил сдастся ирландца, который задел всех, кто вокруг Хабиба, а также задевал Дагестан, а после боя – это уже было дело чести! Мои поздравления брат!», – поздравил Хабиба российский боец Рустам Хабилов.
«Эй парни. Две ошибки не исправляют друг друга. Конор этого не заслужил. Никто не заслужил. Некоторые вещи нельзя использовать для промоушена. Религию, семью и страну. Бросать вещи в Бруклине. Для Хабиба это не промоушен, это личное. Иная культура, парни», – написал в Twitter действующий чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе Даниэль Кормье.
«Невообразимо. Никогда не думал, что произойдёт что-то подобное. Безумнее, чем мои потасовки», – описал случившееся после боя Майк Тайсон.
«Ещё одна историческая ночь. Удивительная атмосфера, техничная борьба с волнением до конца. Всё это делает MMA отличным видом спорта. Позор в финале. Идём дальше», – прокомментировал тренер Конора Джон Кавана.
Что сказал сам Хабиб?
«Это конечно не то, чему Отец меня учил, но это было дело чести. Победа за нами, пояс у нас. Всем большое спасибо за поддержку», – написал Нурмагомедов в Instagram.
Также россиянин высказал своё мнение на пресс-конференции:
Привет всем, как дела? Я не понимаю, почему все обсуждают то, что я запрыгнул на сетку. Он оскорбил мою страну, мою религию, моего отца. Он напал на автобус, он мог убить кого-нибудь. Мой отец учил меня, что всегда нужно уважать людей. Я 7 лет тренировался в Калифорнии, там все знают, кто я такой. Все мои друзья знают, что я за человек. Я сказал ему и всей его команде: «Я заставлю тебя сдаться». Он – сдался.
Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov
Мне кажется, что не столько люди, сколько СМИ меняют смешанные единоборства. Я говорил, что хочу изменить этот спорт. Нельзя ссылаться на религию и национальные моменты. Нельзя эти темы поднимать. Для меня, как для спортсмена, это очень важно. Я знаю, что отец будет ругать меня, когда я приеду домой. Невада, Вегас, простите. Все говорят о том, что он сфотографировался с Путиным. Так вот, Владимир Владимирович мне только что позвонил и сказал, что очень гордится моей победой. Я обещал, что 6 октября я всё изменю. И я это сделал.
Что будет дальше?
На этот вопрос ответил действующий президент Ultimate Fighting Championship:
Я не могу гарантировать на сто процентов, что у Хабиба не отберут чемпионский пояс после случившегося. Мы подчиняемся комиссии Невады, и я уверен, что она примет очень жёсткое решение. Хабиб должен переживать не из-за меня, а из-за комиссии. Сегодня присутствовало правительство, и им пришлось в спешке покинуть помещение. Это не здорово. У Хабиба неприятности.