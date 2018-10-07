Бой года: Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в бою с Макгрегором. Семь важных вопросов о матче

Новости США. В Лас-Вегасе вечером 6 октября около 22:00 по местному времени на T-Mobile Arena в рамках турнира UFC 229 начался поединок между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Победу одержал россиянин. Ещё до прямого столкновения спортсменов сражение назвали «боем века». В итоге стало очевидно, что поединок между Макгрегором и Мейвезером был более зрелищным, поэтому борьбу между ирландцем и россиянином правильнее будет называть «боем года».

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После длительного перерыва Конор определённо был не в лучшей своей форме. Преимущество Хабиба было заметно уже в первом раунде. Макгрегор двигался медленно, а Нурмагомедов, напротив, на фоне ирландца казался очень быстрым. Россиянин почти сразу смог провести свой привычный тейкдаун, но ирландец продержался. Конор МакГрегор: от футбола в бокс через смешанные единоборства, травмы, победы и скандалы Второй раунд начался с мощного удара россиянина справа в челюсть противника. Следом Конор получил множество ударов, но вновь сумел выдержать. В третьем раунде ирландец проявил себя лучше и смог держаться на равных с оппонентом. Но в четвёртом раунде Хабиб снова уложил Макгрегора на настил октагона, после чего удушающим приёмом вынудил Конора сдаться.

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После этого на глазах 18 тысяч зрителей россиянин повёл себя неспортивно и полез драться к тренеру Макгрегора по американскому джиу-джитсу Дилону Денису. В то же время человек из команды Нурмагомедова устроил потасовку с ирландцем. В итоге Хабиб был признан победителем, но остался без чемпионского пояса. Россиянин покидал зал под гул и свит трибун. Поединок вызвал множество вопросов, поэтому мы ответим на несколько основных. Сколько заработал своим выступлением Хабиб Нурмагомедов? Россиянин получит рекордный для себя гонорар в 2 миллиона долларов. Также Хабибу достанется процент от продаж платных трансляций поединка, который может собрать более 2,5 миллионов просмотров. А сколько же получит Конор Макгрегор? Вполне ожидаемо, что тот, кто привлёк столько внимания к этому бою заработал больше. Проигравший ирландец получит 3 миллиона долларов и тоже процент от продаж платных трансляций поединка.

Фото: Zuffa LLC

Почему на арене произошло то, что произошло? Макгрегор известен своими выпадами в адрес противников ещё до начала боя. В принципе, Конор превращает поединок в шоу, поэтому специально накаляет эмоции. Тем не менее, мало кто ожидал, что Хабиб так отреагирует. Первым ярким инцидентом стала встреча россиянина со спарринг-партнёром Макгрегора Артёмом Лобовым. После оскорбительной видеозаписи последнего, Нурмагомедов вместе с друзьями встретил Лобова в коридоре гостиницы, где между собеседниками состоялся серьёзный разговор. Позже Конор отомстил, напав на автобус, в котором ехал Хабиб. Далее противники оскорбляли друг друга на пресс-конференциях, а на церемонии взвешивания Макгрегор ударил Нурмагомедова по руке. Макгрегор попытался ударить Нурмагомедова на церемонии взвешивания. История противостояния двух бойцов Кто такой Хабиб Нурмагомедов? Начнём с того, что он – российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Первый официальный поединок Хабиба состоялся в 2008 году. После боя с ирландцем у Нурмагомедова 27 побед и 0 поражений.

Фото: Zuffa LLC

Россиянин начал заниматься боевыми искусствами с детства, к этому его приучил отец. Также отец объяснил юному Хабибу, что человек должен отвечать за свои слова и поступки. Вероятно, это одна из причин серьёзной нелюбви Нурмагомедова к ирландцу. Ещё одна привычка из детства – дисциплинированность. Хабибу приходилось рано вставать и работать вместе с остальными на огороде. Например, россиянин проявляет пунктуальность и не опаздывает на пресс-конференции. С другой стороны, после боя с Конором Хабиб показал себя не с лучшей стороны. Как на случившееся отреагировал мир? «Через многое пришлось пройти и многое терпеть до боя, но когда пришло время, мужчина сдержал своё слово и заставил сдастся ирландца, который задел всех, кто вокруг Хабиба, а также задевал Дагестан, а после боя – это уже было дело чести! Мои поздравления брат!», – поздравил Хабиба российский боец Рустам Хабилов.

Фото: Zuffa LLC

«Эй парни. Две ошибки не исправляют друг друга. Конор этого не заслужил. Никто не заслужил. Некоторые вещи нельзя использовать для промоушена. Религию, семью и страну. Бросать вещи в Бруклине. Для Хабиба это не промоушен, это личное. Иная культура, парни», – написал в Twitter действующий чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе Даниэль Кормье. «Невообразимо. Никогда не думал, что произойдёт что-то подобное. Безумнее, чем мои потасовки», – описал случившееся после боя Майк Тайсон. «Ещё одна историческая ночь. Удивительная атмосфера, техничная борьба с волнением до конца. Всё это делает MMA отличным видом спорта. Позор в финале. Идём дальше», – прокомментировал тренер Конора Джон Кавана. Что сказал сам Хабиб? «Это конечно не то, чему Отец меня учил, но это было дело чести. Победа за нами, пояс у нас. Всем большое спасибо за поддержку», – написал Нурмагомедов в Instagram. Также россиянин высказал своё мнение на пресс-конференции:

Привет всем, как дела? Я не понимаю, почему все обсуждают то, что я запрыгнул на сетку. Он оскорбил мою страну, мою религию, моего отца. Он напал на автобус, он мог убить кого-нибудь. Мой отец учил меня, что всегда нужно уважать людей. Я 7 лет тренировался в Калифорнии, там все знают, кто я такой. Все мои друзья знают, что я за человек. Я сказал ему и всей его команде: «Я заставлю тебя сдаться». Он – сдался.

Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov