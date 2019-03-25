Илья Шиманович обновил рекорд Беларуси в плавании на 100-метровке брассом на турнире во Франции

Новости Беларуси. Удачно на турнире во Франции выступил белорусский пловец Илья Шиманович. Спортсмен на лицензионном турнире собрал все виды наград в плавании брассом, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Он дважды установил национальный рекорд, а приятным бонусом стала путевка в Токио на Олимпийские игры.

Сперва Шиманович завоевал золото на полтиннике – его время 27 секунд ровно. В предварительном заплыве на дистанции 100 метров белорус обновил свой же рекорд. А уже в финале этого вида Шиманович улучшил утренний результат на 0,30 секунды – его время 58,29. Так же у спортсмена серебро на 200-метровке брассом.

25 марта команда вернулась на родину, и триумфатор поделился секретами успеха. Илья Шиманович: обидно, что на Европейских играх в Беларуси нет плавания

Илья Шиманович, рекордсмен Беларуси по плаванию:

Очень доволен результатом. Немножко неожиданный результат выскочил. Не было подводки к соревнованиям, то есть еще предстоит трипирование к нашему национальному чемпионату. Что будет дальше – посмотрим. На свой страх и риск я просто забрился. Почувствовал: неплохо себя чувствую, попробую, что будет. В итоге вышел неплохой результат.

Всего на турнире в Марселе белорусы завоевали шесть медалей. Три медали на счету Ильи Шимановича – два золота и одно серебро. Так же порадовала и Алина Змушко. Она завоевала по одной медали каждого достоинства.