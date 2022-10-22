«Команды практически равные». Как проходит первый матч соревнований по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба?

Кто сегодня вышел на лед в первом матче? Из «Олимпик Арены» с подробностями наш корреспондент Юлия Силипицкая.

Новости Беларуси. Стартовали Республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильнейшего определят в 16-й раз.

Юлия Силипицкая, корреспондент: Трибуны «Олимпик Арены» заполнены, не побоюсь этого слова, до основания, и это понятно, потому что стартовал новый хоккейный сезон.

В 16-й раз Республиканский турнир по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба стартовал матчем, в котором принимают участие команда Президента страны (они лидеры, действующие чемпионы) и команда Витебска. Она, конечно, скромнее, но тоже может похвастаться. В сезоне 2008/2009 ребята смогли войти в четверку сильнейших.

Юлия Силипицкая:

Команда Президента 13 раз побеждала на этом турнире. Одна победа принадлежит команде Минской области и еще одна – команде Новополоцка. В 2022-м регламент не изменился, в розыгрыше участвуют семь дружин. Регламент турнира поделен на два части – это круговая система и плей-офф, где сильнейшие разыграют новый трофей в новом сезоне.

Уже забита первая шайба, она принадлежит Игорю Ворошилову из команды Витебской области. Первый период завершился со счетом 2:1 в пользу команды Президента.