«Команды практически равные». Как проходит первый матч соревнований по хоккею среди любителей на призы Президентского спортивного клуба?
Новости Беларуси. Стартовали Республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильнейшего определят в 16-й раз.
Кто сегодня вышел на лед в первом матче? Из «Олимпик Арены» с подробностями наш корреспондент Юлия Силипицкая.
Юлия Силипицкая, корреспондент:
Трибуны «Олимпик Арены» заполнены, не побоюсь этого слова, до основания, и это понятно, потому что стартовал новый хоккейный сезон.
«Приехали специально из Москвы посмотреть». Болельщики на хоккейном матче с участием Президента Беларуси делятся эмоциями.
В 16-й раз Республиканский турнир по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба стартовал матчем, в котором принимают участие команда Президента страны (они лидеры, действующие чемпионы) и команда Витебска. Она, конечно, скромнее, но тоже может похвастаться. В сезоне 2008/2009 ребята смогли войти в четверку сильнейших.
Юлия Силипицкая:
Команда Президента 13 раз побеждала на этом турнире. Одна победа принадлежит команде Минской области и еще одна – команде Новополоцка. В 2022-м регламент не изменился, в розыгрыше участвуют семь дружин. Регламент турнира поделен на два части – это круговая система и плей-офф, где сильнейшие разыграют новый трофей в новом сезоне.
Уже забита первая шайба, она принадлежит Игорю Ворошилову из команды Витебской области. Первый период завершился со счетом 2:1 в пользу команды Президента.
Надо отметить, что зрители тепло встречали две команды, болели за красивый хоккей, помогали ребятам на площадке показывать красивую игру.
Алексей Баранов, защитник хоккейной команды Президента:
Я думаю, что игра будет достаточно интересной – команды практически равные. Счет на табло доказывает это. Зрителей мы слышим прекрасно, спасибо им большое за такую классную поддержку. Бывает так, что даже не слышим друг друга, но это ничего страшного – пускай болеют так же.
Игорь Ворошилов, нападающий хоккейной команды Витебской области:
Конечно, настраиваешься против сильного соперника всегда, хочешь показать свои лучшие качества. На второй период будем еще сильнее настраиваться, все-таки вы видите, какие хоккеисты там собраны – вся бывшая сборная Беларуси.
Подробнее смотрите в видеоматериале.