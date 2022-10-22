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На старте ХVI Республиканских соревнований по хоккею сыграют команда Президента и сборная Витебской области

22 октября 2022 08:03
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Новости Беларуси. Хоккей вновь собирает друзей-соперников. Сегодня, 22 октября, будет дан старт очередному, уже 16-му по счету сезону Республиканских соревнований среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На старте ХVI Республиканских соревнований по хоккею сыграют команда Президента и сборная Витебской области-1

В марафон длиною в несколько месяцев отправятся семь команд – дружины всех областей и главы государства. Именно сборной Александра Лукашенко предстоит самая нелегкая задача. Ведь защитить титул значительно сложнее, чем заполучить его. Каждый из соперников настраивается на чемпионат по-особому и желает победить как никогда.

На старте ХVI Республиканских соревнований по хоккею сыграют команда Президента и сборная Витебской области-4

Турнир состоит из двух этапов. На первом каждый из претендентов на награды сразится с каждым. Затем состоится плей-офф, в который попадут только четыре команды. Финальная серия будет продолжаться до двух побед одного из оппонентов. Откроют соревновательную программу команда Президента и сборная Витебской области. Стартовое вбрасывание на «Олимпик Арене» назначено на полдень.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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