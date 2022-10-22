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«Приехали специально из Москвы посмотреть». Болельщики на хоккейном матче с участием Президента Беларуси делятся эмоциями

22 октября 2022 11:22
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Новости Беларуси. Стартовали Республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильнейшего определят в 16-й раз.

Кто сегодня вышел на лед в первом матче? Из «Олимпик Арены» с подробностями наш корреспондент Юлия Силипицкая.

«Приехали специально из Москвы посмотреть». Болельщики на хоккейном матче с участием Президента Беларуси делятся эмоциями-1

Юлия Силипицкая, корреспондент:
Трибуны «Олимпик Арены» заполнены, не побоюсь этого слова, до основания, и это понятно, потому что стартовал новый хоккейный сезон.

«Приехали специально из Москвы посмотреть». Болельщики на хоккейном матче с участием Президента Беларуси делятся эмоциями-4

«Приехали специально из Москвы посмотреть». Болельщики на хоккейном матче с участием Президента Беларуси делятся эмоциями-6

В 16-й раз Республиканский турнир по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба стартовал матчем, в котором принимают участие команда Президента страны (они лидеры, действующие чемпионы) и команда Витебска. Она, конечно, скромнее, но тоже может похвастаться. В сезоне 2008/2009 ребята смогли войти в четверку сильнейших.

«Приехали специально из Москвы посмотреть». Болельщики на хоккейном матче с участием Президента Беларуси делятся эмоциями-9

«Приехали специально из Москвы посмотреть». Болельщики на хоккейном матче с участием Президента Беларуси делятся эмоциями-11

Сегодня трибуны начали заполняться задолго до начала игры, все предвкушали эмоции, хорошее настроение и праздник. Болельщики, кстати, считают, что любительский хоккей весьма и весьма интересный.

«Приехали специально из Москвы посмотреть». Болельщики на хоккейном матче с участием Президента Беларуси делятся эмоциями-14

Прекрасная атмосфера! Ожидаем, что победит команда Президента.

«Приехали специально из Москвы посмотреть». Болельщики на хоккейном матче с участием Президента Беларуси делятся эмоциями-17

Мы пришли на хоккей, чтобы победила дружба.

«Приехали специально из Москвы посмотреть». Болельщики на хоккейном матче с участием Президента Беларуси делятся эмоциями-20

Первый раз. Мы приехали специально из Москвы посмотреть сегодняшний матч, поэтому все очень здорово! У нас такого точно нет.

«Приехали специально из Москвы посмотреть». Болельщики на хоккейном матче с участием Президента Беларуси делятся эмоциями-23

Самое главное, что здесь, на площадке, дружба, потому что любительский хоккей не такой агрессивный, он более мягкий. Поэтому приятно смотреть.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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