«Приехали специально из Москвы посмотреть». Болельщики на хоккейном матче с участием Президента Беларуси делятся эмоциями

Новости Беларуси. Стартовали Республиканские соревнования по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сильнейшего определят в 16-й раз. Кто сегодня вышел на лед в первом матче? Из «Олимпик Арены» с подробностями наш корреспондент Юлия Силипицкая.

Юлия Силипицкая, корреспондент:

Трибуны «Олимпик Арены» заполнены, не побоюсь этого слова, до основания, и это понятно, потому что стартовал новый хоккейный сезон.

В 16-й раз Республиканский турнир по хоккею среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба стартовал матчем, в котором принимают участие команда Президента страны (они лидеры, действующие чемпионы) и команда Витебска. Она, конечно, скромнее, но тоже может похвастаться. В сезоне 2008/2009 ребята смогли войти в четверку сильнейших.

Сегодня трибуны начали заполняться задолго до начала игры, все предвкушали эмоции, хорошее настроение и праздник. Болельщики, кстати, считают, что любительский хоккей весьма и весьма интересный.

Прекрасная атмосфера! Ожидаем, что победит команда Президента.

Мы пришли на хоккей, чтобы победила дружба.

Первый раз. Мы приехали специально из Москвы посмотреть сегодняшний матч, поэтому все очень здорово! У нас такого точно нет.