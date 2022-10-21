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«Это новый формат». Беларусь и Россия объединили усилия в тренировке таэквондистов

21 октября 2022 20:20
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Новости Беларуси. 21 октября на «Чижовка-Арене» белорусские и российские таэквондисты. Они объединили усилия и теперь проводят совместные тренировки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Выглядит это очень занимательно. Для непосвященных чистые танцы, для знающих работа в дуэте с напарником-соперником, здесь отрабатывается ближний бой.  

«Это новый формат». Беларусь и Россия объединили усилия в тренировке таэквондистов-1

Вячеслав Бержец, председатель Белорусской федерации таэквондо:
Белорусское таэквондо вошло в фазу нового развития, потому что мы пытаемся все-таки изменить то, что было 10 лет назад. Одна из наших приоритетных работ это очень плотная, дружеская работа со спортсменами Российской Федерации. Это новый формат проведения открытых соревнований, таких как открытый Кубок Беларуси, открытый чемпионат Беларуси.

«Это новый формат». Беларусь и Россия объединили усилия в тренировке таэквондистов-4

Уже вскоре, 28 октября, белорусские и российские таэквондисты встретятся в рамках открытого Кубка Беларуси. Они определят победителей и призеров турнира.

# Борьба # Вячеслав Бержец # Фотофакт

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