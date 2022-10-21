«Это новый формат». Беларусь и Россия объединили усилия в тренировке таэквондистов

Новости Беларуси. 21 октября на «Чижовка-Арене» белорусские и российские таэквондисты. Они объединили усилия и теперь проводят совместные тренировки, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Выглядит это очень занимательно. Для непосвященных – чистые танцы, для знающих – работа в дуэте с напарником-соперником, здесь отрабатывается ближний бой.

Вячеслав Бержец, председатель Белорусской федерации таэквондо:

Белорусское таэквондо вошло в фазу нового развития, потому что мы пытаемся все-таки изменить то, что было 10 лет назад. Одна из наших приоритетных работ – это очень плотная, дружеская работа со спортсменами Российской Федерации. Это новый формат проведения открытых соревнований, таких как открытый Кубок Беларуси, открытый чемпионат Беларуси.