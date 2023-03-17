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Минское «Динамо» провело тренировку перед стартом в ЧБ. Что о новом сезоне говорит тренер и капитан ФК?

17 марта 2023 20:25
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Новости Беларуси. Футболисты минского «Динамо» провели открытую тренировку перед стартом в национальном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поход за чемпионским титулом один из флагманов начнет завтра, 18 марта.

Минское «Динамо» провело тренировку перед стартом в ЧБ. Что о новом сезоне говорит тренер и капитан ФК?-1

Предыдущий сезон минскому коллективу откровенно не удался. По итогам года дружина осталась без медалей, остановившись на обидной четвертой позиции. Сейчас команда серьезно обновила состав и обзавелась новым главным тренером. Теперь разрабатывать тактические схемы «бело-синих» будет Вадим Скрипченко. А выводить команду на поле с капитанской повязкой предстоит Сергею Политевичу.

Минское «Динамо» провело тренировку перед стартом в ЧБ. Что о новом сезоне говорит тренер и капитан ФК?-4

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Только мы самый главный соперник для себя. Как только мы поймем, что мы все вместе как единый механизм, как единый коллектив способны, еще раз говорю, в каждом матче достигать победы, стремиться к этой победе, то тогда, я уверен, что соперники нам, скажем так, меньше всего нас интересуют. Самое главное, чтобы мы те цели, которые ставим, и те требования, которые предъявляются к ребятам… Если мы будем это выполнять, то нам многое по плечу.

Минское «Динамо» провело тренировку перед стартом в ЧБ. Что о новом сезоне говорит тренер и капитан ФК?-7

Сергей Политевич, капитан ФК «Динамо-Минск»:
Ждем интересной игры со всех сторон. Хороших игр, чтобы больше зрителей приходило, чтобы антураж был получше. И в этом плане, я думаю, тогда сезон получится. Так что здесь не только от команд зависит, а от всех в принципе. Надеюсь, что сезон будет хороший, зрелищный. Самое главное для болельщика. В принципе, для них-то и играем.

Минское «Динамо» провело тренировку перед стартом в ЧБ. Что о новом сезоне говорит тренер и капитан ФК?-10

Получится ли у амбициозного «Динамо» попасть на заветный, но слегка подзабытый пьедестал по итогам всего чемпионата, узнаем осенью. Но первый шаг на пути к цели можно сделать уже завтра. Для этого нужно обыграть «Ислочь». Стартовый свисток на стадионе «Динамо-Юни» прозвучит в 18:00.  

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# Футбол Беларуси # Вадим Скрипченко # Сергей Политевич # Фотофакт

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