Минское «Динамо» провело тренировку перед стартом в ЧБ. Что о новом сезоне говорит тренер и капитан ФК?

Новости Беларуси. Футболисты минского «Динамо» провели открытую тренировку перед стартом в национальном первенстве, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поход за чемпионским титулом один из флагманов начнет завтра, 18 марта.

Предыдущий сезон минскому коллективу откровенно не удался. По итогам года дружина осталась без медалей, остановившись на обидной четвертой позиции. Сейчас команда серьезно обновила состав и обзавелась новым главным тренером. Теперь разрабатывать тактические схемы «бело-синих» будет Вадим Скрипченко. А выводить команду на поле с капитанской повязкой предстоит Сергею Политевичу.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Только мы самый главный соперник для себя. Как только мы поймем, что мы все вместе как единый механизм, как единый коллектив способны, еще раз говорю, в каждом матче достигать победы, стремиться к этой победе, то тогда, я уверен, что соперники нам, скажем так, меньше всего нас интересуют. Самое главное, чтобы мы те цели, которые ставим, и те требования, которые предъявляются к ребятам… Если мы будем это выполнять, то нам многое по плечу.

Сергей Политевич, капитан ФК «Динамо-Минск»:

Ждем интересной игры со всех сторон. Хороших игр, чтобы больше зрителей приходило, чтобы антураж был получше. И в этом плане, я думаю, тогда сезон получится. Так что здесь не только от команд зависит, а от всех в принципе. Надеюсь, что сезон будет хороший, зрелищный. Самое главное для болельщика. В принципе, для них-то и играем.