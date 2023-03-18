Никто не хотел уступать. Стартовал плей-офф турнира по хоккею на призы Президентского спортивного клуба

Новости Беларуси. Горячие баталии развернулись на льду «Олимпик-Арены». Стартовала первая игра серии плей-офф любительского турнира по хоккею на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель республиканских соревнований – популяризация вида спорта и здорового образа жизни белорусов. Турнир давно полюбился как участникам, так и зрителям. Вот уже и 16-й чемпионат движется к кульминации. В промежуточном «табеле о рангах» определилась четкая четверка сильнейших. В соревновательном дне субботы, 18 марта, клюшки скрестили лидер, дружина главы государства, и Гомельская область – эти ребята замыкают топ-4. Старт игры получился крайне интригующий. Участники с первых минут ринулись в бой, и никто не желал уступать. Лед плавился от скорости, эмоций и поддержки зрителей.

Денис Гроть, игрок хоккейной команды Президента:

Команда очень хорошего уровня. Ребята, которые поиграли, не дают расслабиться, постоянно напрягают, играют в атаку. Болельщики очень замечательные, всегда очень громко поддерживают и нашу команду, команду Президента, и всех, кто приезжает. Мы одна семья.

Александр Михеенок, игрок хоккейной команды Гомельской области:

Замечательный праздник, во-первых, для болельщиков, очень хороший матч, полуфинал, есть накал. Две команды сражаются, мы в свою очередь будем стараться догнать команду, составить конкуренцию. Постараемся все усилия приложить. Спасибо болельщикам, что пришли.