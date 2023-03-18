Соболенко сыграет в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе против Рыбакиной

И о профессиональном спорте. Главная новость – Арина Соболенко сыграет в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И о профессиональном спорте. Главная новость – Арина Соболенко сыграет в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы побороться за главный приз, она обыграла представительницу Греции Марию Саккари. Оппонентка пыталась навязать нашей спортсменке борьбу. Но более высокий класс белоруски дал о себе знать. Она одержала уверенную победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Успешный сезон белоруска продолжит очередным финалом.
Арина Соболенко, финалистка теннисного турнира в Индиан-Уэллсе:
Сейчас на корте я чувствую себя очень хорошо. Но я понимаю, что так будет не все время. Поэтому я продолжаю упорно трудиться. Чтобы даже в не самые лучшие дни оставаться конкурентоспособной и побеждать. Здорово быть одной из лучших. Я хочу продолжать работать и показывать свою лучшую игру. И хочу побеждать.
В титульном противостоянии Соболенко сыграет против теннисистки из Казахстана Елены Рыбакиной. Спортсменкам уже доводилось встречаться лицом к лицу. В финале открытого чемпионата Австралии, который белоруска триумфально выиграла. Получится ли у Арины завоевать трофей в США, узнаем совсем скоро. Дуэль за чемпионство состоится в ночь с 19 на 20 марта.
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