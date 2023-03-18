Соболенко сыграет в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе против Рыбакиной

И о профессиональном спорте. Главная новость – Арина Соболенко сыграет в финале теннисного турнира в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы побороться за главный приз, она обыграла представительницу Греции Марию Саккари. Оппонентка пыталась навязать нашей спортсменке борьбу. Но более высокий класс белоруски дал о себе знать. Она одержала уверенную победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Успешный сезон белоруска продолжит очередным финалом.

Арина Соболенко, финалистка теннисного турнира в Индиан-Уэллсе:

Сейчас на корте я чувствую себя очень хорошо. Но я понимаю, что так будет не все время. Поэтому я продолжаю упорно трудиться. Чтобы даже в не самые лучшие дни оставаться конкурентоспособной и побеждать. Здорово быть одной из лучших. Я хочу продолжать работать и показывать свою лучшую игру. И хочу побеждать.