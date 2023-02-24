Народные зимние забеги стали праздником! 25 февраля стартует «Минская лыжня»

Новости Беларуси. Повод приобщиться к здоровому образу жизни и выбраться из офисов. 25 февраля стартует «Минская лыжня». Участие в зимних забегах примут коллективы государственных органов и силовых структур, а также команда главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно отдельная эстафета продумана для любителей и новичков в спорте. Наша съемочная группа посетила «Раубичи» накануне. Какой снег лежит на лыжной трассе и почему снегопад может стать серьезным препятствием для биатлонистов? Узнавала Полина Королева.

В течение сезона в спортивном комплексе «Раубичи» не было и дня без состязаний или тренировочных забегов. Потому особой подготовки снежная трасса не требует. Финальные штрихи в виде цветных фишек-ограничителей расставят накануне гонки, перед самым стартом по маршруту пройдет и разгладит площадку ретрак. В проведении «Минской лыжни», как отмечают организаторы, важнее подготовка участников. И с каждым годом уровень профессионализма возрастает.

Леонид Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:

С каждым годом у нас статус все больше-больше-больше, и теперь команды, которые принимают участие непосредственно в самой «Минской лыжне», начинают готовить очень-очень рано. Сейчас уже даже сложно сказать, кто выстрелит. Много бывших спортсменов, биатлонистов, лыжников, которые находят себя в силовых структурах, в органах госуправления, и они поддерживают форму, поэтому на этом празднике тоже будут участвовать.

Заявки поданы, команды сформированы. Традиционно представлять коллективы будут «великолепные четверки». В звене – паритет – двое мужчин и столько же женщин. Вкус победы усилят призы: с первого по третье места предусмотрены медали, тех же, кто заберется выше 7-й строки, ждет цветочная церемония.

Ольга Назарова, специалист учебно-спортивного отдела БФСО «Динамо»:

Это приятно, когда наш вид спорта очень любят, им занимаются, он приносит удовольствие. И это мотивирует детей идти заниматься биатлоном, участвовать. И у нас будет больше спортсменов, которые будут заниматься и которые в будущем могут пополнить ряды национальной команды.

Длина трассы составляет 1 200 метров, командам предстоит преодолеть два круга. В числе испытаний не только проверка меткости на огневых рубежах, но и погода. Оказывается, белые хлопья, которые создают зимнюю атмосферу, могут стать серьезным препятствием для победы лыжников.

Анна Велюга, специалист спортивно-методического отдела Белорусского клуба биатлона:

Мы радуемся, когда выпадает снег, но если он выпадает, когда ретрак уже проехал и до начала гонки остаются считаные секунды, то это уже не так хорошо, потому что тренеры или сервисмены, которые наносят структуру на лыжи, они уже не совсем могут угадать с мазью, которую они положили, и девчонкам, ребятам очень тяжело будет бежать по свежевыпавшему снегу.

С десяток торговых палаток, пестрые декорации, в узорах которых легко разглядеть краски Масленицы, а завтра картину дополнит еще и аромат, и небольшая сцена. Здесь смогут развлекаться болельщики в перерывах между гонками. Однако это далеко не все, с чем будут встречать на «Минской лыжне» в «Раубичах».