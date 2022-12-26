Каких успехов добились белорусские спортсмены в 2022 году? Вспоминаем самые яркие победы

Биатлон зимой всегда в центре внимания. Перед Олимпиадой наши спортсмены успели ярко блеснуть на этапах Кубка мира, поэтому в Пекине болельщики ждали медального выступления. Россыпи наград завоевать не получилось, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Но на олимпийский пьедестал все же подняться удалось. Антон Смольский стал вице-чемпионом в индивидуальной гонке. Компанию на награждении ему составили лидеры мирового биатлона – француз Кантен Фийон Майе и норвежец Йоханнес Бе.

Быстрые ноги плюс точная стрельба – формула успеха в биатлоне. 8 февраля 2022 года уроженец Копыльского района показал, как она работает на практике. Тогда среди всех спортсменов, а их выступало 92, без промахов обошлись лишь два атлета. И Антон вошел в их число. После Олимпиады была надежда на то, что подиумы придут и на этапах Кубка мира. Форма к этому располагала.

Однако международный бан разрушил все планы. Белорусы и россияне добежали сезон уже на открытом Кубке Союза биатлонистов России, который сложился для нас весьма успешно. К примеру, на первом же этапе наша сборная завоевала восемь наград. Причем четыре из них высшей пробы. И это в борьбе с олимпийской командой России. Сейчас международная трасса по-прежнему для нас закрыта.

На Олимпиаде уже традиционно порадовал фристайл. Анна Гуськова завоевала серебро с золотым отливом. Хотя по ходу сезона ее прыжки по сложности уступали основным оппоненткам, да и обходилось без побед. В ее активе было несколько бронзовых наград на этапах Кубка мира. Однако Анна постепенно шла к олимпийской медали. На этапе в США, который проходил в начале январе, белоруска заработала 82,65 балла. Чуть позже в Финляндии она показала результат 94,60 балла. А в суперфинале Пекина лыжная акробатка получила космические 108 баллов, прыгнув сложнейший прыжок с коэффициентом сложности больше 4.

Причем победительнице китаянке Сюй Мэнтао она уступила сущие крохи. Собраться и сделать максимум в нужное время и в нужном месте, а также умение не ставить цели, а их достигать – вот что отличает истинного чемпиона. Анна не дрогнула и вошла в историю. Только у белоруски и китаянки Сюй Мэнтао во всей женской лыжной акробатике есть по две олимпийские медали. Причем одинаковый комплект – золото и серебро. Беларусь в фигурном катании на пекинской Олимпиаде была представлена в двух дисциплинах. Впервые за 20 лет – в женской одиночке. И спустя 16 лет – в мужской. В топ-10 нашим спортсменам попасть не удалось. Однако выступление Виктории Сафоновой определенно можно занести в актив. Она завершила турнир на 13-м месте. И это лучший результат в истории нашей страны. От бронзы, которая досталась японке Каори Сакамото, белоруску отделило более 48 баллов. А от золота, обладательницей которого стала россиянка Анна Щербакова, более 70. Но с российскими фигуристками без ультра-си бороться невозможно. В активе Виктории их нет. Однако обходить более именитых оппоненток из других стран девушке помогает стабильность. К примеру, на той же Олимпиаде ей удалось почти на 5 баллов опередить серебряного призера Пекина в командном соревновании и чемпионку своей страны известную американку Карен Чен.

В мужском одиночном катании за Беларусь выступал Константин Милюков. Несмотря на ошибки, он получил лучшие баллы в карьере и замкнул топ-20.

В марте фигуристы должны были выступить на чемпионате мира в Монпелье. Однако международный бан заставил их досрочно завершить сезон. Осенью нашим спортсменам была дана возможность вне конкурса выступить на этапах Гран-при России. И они показали довольно неплохие результаты. К примеру, на этапе в Казани Виктория Сафонова получила от судей чуть более 190 баллов. Если бы они шли в итоговый зачет, то белоруска стала бы четвертой. Учитывая, какая в России бешеная конкуренция, этот факт впечатляет.

Олег Васильев, главный тренер сборной Беларуси по фигурному катанию:

Российские фигуристы вообще считаются сильнейшими в мире, поэтому для нас попадание на российские этапы Гран-при и выступление среди сильнейших всегда очень полезно. Всегда полезно соревноваться с сильными. Ты тянешься, становишься сам лучше, поэтому для нас это был очень хороший, положительный опыт. Чем запомнился чемпионат Беларуси по фигурному катанию? О ярких моментах и планах узнали у спортсменов. Неделю назад состоялся чемпионат Беларуси по фигурному катанию. В женской одиночке свой титул успешно защитила Виктория Сафонова, в мужской дисциплине победу праздновал Александр Лебедев, в парах золото вырвали Богдана Лукашевич и Александр Степанов, а в танцах сенсационно победа осталась за Кариной Сидоренко и Максимом Еленичем.

Игры в Пекине стали для Марии Шкановой четвертыми. Свое выступление на олимпийских трассах она начала с Олимпиады в Ванкувере. С тех пор каждое четырехлетие белоруска улучшала свой предыдущий результат. Китайские Игры исключением не стали. Наша спортсменка смогла показать лучший результат в карьере, войдя в топ-20 слалома, своей коронной дисциплины. Для нашей сборной это определенно успех. Сейчас Мария покоряет горы на этапах Кубка России. И в ее активе уже есть несколько побед.

Мария Шканова, белорусская горнолыжница:

Мы вместе соревнуемся, конкурируем друг с другом. Сегодня я выиграла, завтра, может, кто-то другой. Отлично, что есть конкуренция, это здорово! Останавливаться девушка не собирается и уже планирует подготовку к следующей Олимпиаде. В Беларуси хоккей один из любимых видов спорта. К сожалению, на Олимпиаду в Пекине наши парни не попали. Однако прошедший год подарил ряд других ярких событий. Одно из которых – чемпионство «Металлурга» в Экстралиге. За финальной серией против «Юности» следила вся страна. Титульный поединок состоялся на «Минск-Арене», вживую его увидело рекордное количество болельщиков – более 15 тысяч.