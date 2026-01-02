Коммунальные службы Беларуси трудятся в усиленном режиме. Последствия снегопада в стране устраняют более 1100 единиц спецтехники. Также работают свыше трех тысяч представителей ЖКХ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Минской области работают более 220 снегоуборочных машин. С самого утра расчищено и обработано 54 тысячи квадратных метров тротуаров и свыше 1300 километров дорог. В столице задействовано более 400 единиц уборочной техники, а также около 1,5 тысячи работников коммунальных служб. Уже использовано свыше 1 тысячи тонн песчано-соляной смеси. Присоединились к уборке улиц и дворов жители столицы. Минчане в соцсетях делятся кадрами массовой толоки. Помочь коммунальщикам могут все желающие. В ЖКХ по месту жительства бесплатно предоставляют инвентарь для уборки снега. Таких пунктов выдачи в Минске организовано около 170.

Я взял лопату и решил помочь почистить снег, присоединиться ко всем работающим сегодня людям.

Дмитрий Яковицкий, водитель ЖЭУ №9 Фрунзенского района Минска:

Все время готовы к такому снегу, поэтому это для нас не новость. Работаем с 6 утра, и дворники, и мастера все. Поэтому почистим город. Мне главное, чтобы люди смогли ходить по пешеходным дорожкам, чтобы подъехала скорая к дому.

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности – пресс-секретарь Минского городского жилищного хозяйства:

В первую очередь мы выполняем уборку, конечно же, подходов к подъездам, крылец, пешеходных связей вдоль домов, а также ведущих к контейнерным площадкам и к остановкам общественного транспорта. Кроме того, в связи с обильным выпадением осадков, организована работа пунктов выдачи инвентаря. Одни из самых активных – жители Советского района Минска. Так, жильцы многоквартирника по Логойскому тракту вышли на очистку придомовой территории от снега. Минчане доказывают, что двор мечты начинается с каждого из нас.

Владимир Устинович, председатель КОТОС №59 Советского района Минска:

Многие почистили вокруг своих машин. Большое спасибо им за это. Призываю всех выйти, помочь. Хотя бы убрать возле своей машины. Ну а если будут силы, то возле подъезда и дорожки. Близлежащие дорожки и пешеходные связи. Большое спасибо вам за это. Активная уборка снега идет во всех регионах Беларуси. Так, в Гомеле на очистке улиц и магистралей работает 58 единиц техники. А также привлечены более 325 сотрудников дорожных и жилищно-коммунальных служб. Особое внимание – центральным улицам, проездам для общественного транспорта и остановочным пунктам.

В ГАИ рекомендуют водителям выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и необходимый интервал, не совершать резких маневров и торможений, а также быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов, перекрестков и мостов.