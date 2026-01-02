Прямой эфир

Гол Левшунова помог «Чикаго» обыграть «Даллас» в поединке чемпионата НХЛ

02 января 2026 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Артем Левшунов забросил вторую шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и помог «Чикаго» обыграть «Даллас» – 4:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Белорусский защитник открыл счет на 12-й минуте, реализовав большинство и набрал очки в пятом из шести последних матчей. В текущем розыгрыше уроженец Жлобина сыграл 38 поединков и набрал 19 баллов. 

Алексей Протас также отметился шайбой, но это не уберегло «Вашингтон» от гостевого поражения в противостоянии с «Оттавой» – 3:4. Нападающий «столичных» поразил ворота соперников под занавес поединка. Айс-тайм земляка составил без малого 15 минут, он трижды угрожал неприятельским владениям, применил силовой прием, допустил потерю и совершил блок-шот. В этом сезоне соотечественник записал в свой актив 31 результативный балл при показателе полезности «+21».

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Яркие спортивные триумфы 2025-го! Подводим спортивные итоги вместе с «СТВ-Спорт»
31 декабря 2025 17:25

Яркие спортивные триумфы 2025-го! Подводим спортивные итоги вместе с «СТВ-Спорт»

Арина Соболенко заняла 3-е место в списке лучших спортсменок 2025-го
31 декабря 2025 13:58

Арина Соболенко заняла 3-е место в списке лучших спортсменок 2025-го

Белорус Артём Левшунов заработал очередной ассистентский балл в НХЛ
31 декабря 2025 12:57

Белорус Артём Левшунов заработал очередной ассистентский балл в НХЛ