Гол Левшунова помог «Чикаго» обыграть «Даллас» в поединке чемпионата НХЛ

Артем Левшунов забросил вторую шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и помог «Чикаго» обыграть «Даллас» – 4:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский защитник открыл счет на 12-й минуте, реализовав большинство и набрал очки в пятом из шести последних матчей. В текущем розыгрыше уроженец Жлобина сыграл 38 поединков и набрал 19 баллов.

Алексей Протас также отметился шайбой, но это не уберегло «Вашингтон» от гостевого поражения в противостоянии с «Оттавой» – 3:4. Нападающий «столичных» поразил ворота соперников под занавес поединка. Айс-тайм земляка составил без малого 15 минут, он трижды угрожал неприятельским владениям, применил силовой прием, допустил потерю и совершил блок-шот. В этом сезоне соотечественник записал в свой актив 31 результативный балл при показателе полезности «+21».