В Беларуси в первые часы 2026 года родились 76 детей

Белорусов стало больше. В первые минуты 2026 года в стране родились пятеро малышей. Это четыре девочки и мальчик. Они появились на свет в Витебской, Гродненской и Могилевской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусов стало больше. В первые минуты 2026 года в стране родились пятеро малышей. Это четыре девочки и мальчик. Они появились на свет в Витебской, Гродненской и Могилевской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего же в первые часы 2026-го в Беларуси родились 76 детей – 39 девочек и 37 мальчиков. Больше всего новорожденных в Минске – 16 детей – 10 мальчиков и 6 девочек.