Прямой эфир

В Беларуси в первые часы 2026 года родились 76 детей

02 января 2026 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусов стало больше. В первые минуты 2026 года в стране родились пятеро малышей. Это четыре девочки и мальчик. Они появились на свет в Витебской, Гродненской и Могилевской областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси в первые часы 2026 года родились 76 детей-2

Всего же в первые часы 2026-го в Беларуси родились 76 детей – 39 девочек и 37 мальчиков. Больше всего новорожденных в Минске – 16 детей – 10 мальчиков и 6 девочек. 

# Новый год # Дети

Другие новости рубрики

Все новости
Представители ДОСААФ присоединились к марафону добра «Наши дети»
02 января 2026 09:07

Представители ДОСААФ присоединились к марафону добра «Наши дети»

Новогодний подарок! Сотрудники минской милиции получили ключи от арендных квартир
02 января 2026 08:47

Новогодний подарок! Сотрудники минской милиции получили ключи от арендных квартир

Праздничные гуляния продолжаются в Витебске
02 января 2026 08:14

Праздничные гуляния продолжаются в Витебске