Во Франции в новогоднюю сгорели больше 1 тыс. авто

В канун Нового года во Франции было сожжено 1 173 автомобиля, что больше прошлогоднего показателя (984). Об этом пишет ТАСС.

Были зарегистрированы нападения на полицию, наиболее серьезные из них имели место в Страсбурге, однако Министерство внутренних дел страны отмечает, что масштаб происшествий был меньше, чем годом ранее.

В общей сложности было зафиксировано 505 человек, 403 из них были взяты под стражу; в Париже было 125 задержаний и 75 арестов, при этом в столице не поджигали ни автомобилей, ни инфраструктуры. Было конфисковано 96 000 незаконных фейерверков, 22 человека, в том числе 12-13-летние дети-подростки, получили ранения от фейерверков.

Для поддержания правопорядка было задействовано 90 000 сотрудников полиции и жандармерии, в том числе около 10 000 в Париже. Глава ведомства Лоран Нюнс распорядился жестко реагировать на акты насилия и вандализма.

Фото: pixabay