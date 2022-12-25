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«На ковре соперники, в жизни – друзья». Подводим итоги года для белорусских борцов

25 декабря 2022 19:37
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Продуктивным вышел этот сезон для борцов, для них 2022 год стал годом нововведений. Впервые была проведена юношеская «Лига храбрых», участие в которой приняли команды всех регионов страны и дружина Москвы, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

«На ковре соперники, в жизни – друзья». Подводим итоги года для белорусских борцов-1

Помимо этого, крепло и сотрудничество с Россией. Наша сборная отправилась в Новосибирск на турнир трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина. Функционеры сделали ставку на подрастающее поколение. Помимо этого, борьба для нас – медальный вид спорта, а сплав опытности и юности внушает оптимизм.

«На ковре соперники, в жизни – друзья». Подводим итоги года для белорусских борцов-4

Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе:
Как у нас, борцов, говорят: на ковре соперники, в жизни – друзья. И Беларусь с Россией имеют все возможности к тому, чтобы предъявить этому единственно возможное подтверждение. Это взаимозаинтересованность, четкие правила. И, конечно, не стесняться показывать это всему остальному миру.

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# Борьба # Александр Карелин # Фотофакт

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