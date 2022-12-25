«На ковре соперники, в жизни – друзья». Подводим итоги года для белорусских борцов

Продуктивным вышел этот сезон для борцов, для них 2022 год стал годом нововведений. Впервые была проведена юношеская «Лига храбрых», участие в которой приняли команды всех регионов страны и дружина Москвы, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Помимо этого, крепло и сотрудничество с Россией. Наша сборная отправилась в Новосибирск на турнир трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина. Функционеры сделали ставку на подрастающее поколение. Помимо этого, борьба для нас – медальный вид спорта, а сплав опытности и юности внушает оптимизм.