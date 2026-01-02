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Новогодняя ночь обернулась хаосом на улицах европейских городов

02 января 2026 10:51
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Новогодняя ночь обернулась хаосом на улицах европейских городов. Так, в британском Бирмингеме организованные группы мигрантов атаковали фейерверками прохожих и представителей экстренных служб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогодняя ночь обернулась хаосом на улицах европейских городов-2

В Германии сложилась похожая картина. В Билефельде попытка запустить самодельные взрывные устройства привела к гибели двух молодых людей. Берлин, несмотря на дежурство усиленных нарядов полиции, также не смог избежать пиротехнических нападок. В клинику попали около 30 раненых, среди которых 8 детей. Всего же в ночь на 1 января правоохранители в разных городах Европы задержали сотни человек. Кроме того, фейерверки стали причиной пожаров более чем в 10 квартирах.

# Европейский союз # Новый год

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