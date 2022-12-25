Чем занимались белорусские спортсмены за санкционный 2022 год и какие планы на 2023-й? Вот что рассказали в НОК

Новости Беларуси. Завершается спортивный год, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Исчерпывающе представили картину журналисты. Однако есть мнение и непосредственных специалистов. Давайте посмотрим, совпадают ли резюме акул пера и представителей Национального олимпийского комитета. В студии Ксения Санкович, исполняющая обязанности генерального секретаря Национального олимпийского комитета Беларуси. Юлия Силипицкая, СТВ:

Что хорошего произошло? «Наша спортивная отрасль успела очень быстро сориентироваться»

Ксения Санкович, исполняющая обязанности генерального секретаря НОК Беларуси:

Во-первых, у нас прошла зимняя Олимпиада в Пекине. И у нас две медали. Конечно, возможно, могло быть и лучше. Юлия Силипицкая:

Конечно, могло. Ксения Санкович:

Но все равно результат, я считаю, что достойный. Несмотря на санкции, которые были введены в начале года, – из позитивного – кажется, что наша спортивная отрасль успела очень быстро сориентироваться и перестроиться. Был согласован совместный календарь с Российской Федерацией, проводились соревнования на территории России и Беларуси. Налажено сотрудничество достаточно плотное. И я надеюсь, что получится его сохранить и после того, когда наши спортсмены будут возвращены к мировым соревнованиям. Юлия Силипицкая:

Когда ребята тренируются, в общем-то, плечом к плечу с сильными соперниками, а сборная России всегда для нас считалась в любом видео спорта сильным соперником, то мы растем. Ксения Санкович:

Вы все правильно сказали, российские спортсмены очень сильные. Во многих видах спорта они сильнейшие в мире. И если у нас есть возможность с такими спортсменами соревноваться, повышать свой уровень, тем более что многие федерации нас впускают в какие-то кулуары, рассказывают какие-то особенности. Проводятся тренерские семинары в том числе, сборы. Конечно, это нам, безусловно, в плюс. И я надеюсь, что это сотрудничество будет продолжено. Любые соревнования – это подготовка к более крупным соревнованиям. Поэтому, конечно, эту возможность нам использовать нужно. Чтобы не потерять конкурентоспособность, вот это ощущение соревнования. Чтобы мы могли безболезненно войти в мировой спорт и соревноваться на равных с лучшими, когда такая возможность представится. Юлия Силипицкая:

Азиатский вектор насколько сейчас уже раскручивается?

«Правильно развиваться как в европейскую сторону, так и в азиатскую» Ксения Санкович:

Раскручивается так же хорошо. Конечно, в сложившейся ситуации – она поспособствовала этому – федерации, я знаю, многие сотрудничают с азиатскими соответствующими федерациями. Азиатские спортсмены приезжают к нам на соревнования. Также проводятся и сборы совместные, и сотрудничество очень хорошее в плане медицинского и антидопингового сопровождения. Поэтому этот вектор для нас интересен. И, конечно, я думаю, что было бы правильно развиваться как в европейскую сторону, так и в азиатскую. Юлия Силипицкая:

То есть многогранно? Ксения Санкович:

Конечно. Мы, я считаю, от этого только выиграем. Тем более что мы сейчас прорабатываем вопрос, он уже на финальной стадии, о том, чтобы наши спортсмены могли поучаствовать в соревнованиях II зимние Игры «Дети Азии», которые пройдут в феврале. Юлия Силипицкая:

Уже вот будущего года, 2023. Ксения Санкович:

Да. В Кемеровской области. Будут участвовать спортсмены до 16 лет, Олимпийский совет Азии высказал позицию о том, что он готов оказывать содействие для возвращения белорусских и российских спортсменов на мировую арену. И ближайшие соревнования – это как раз «Дети Азии». Поэтому я думаю, что с этого начать будет правильно, потому что дети вообще не имеют никакого отношения ко всей сложившейся ситуации. И я думаю, что для них тоже это будет очень хороший трамплин к будущим победам. Юлия Силипицкая:

А уже определились с видами спорта? И с количеством делегации? Или еще пока все… Ксения Санкович:

Вот сейчас на стадии согласования. То есть, конечно, виды спорта, которые включены в программу зимних Игр «Дети Азии» определены давно, там около 10 видов спорта. Юлия Силипицкая:

А мы закроем все или подвезем точечно?

Ксения Санкович:

Мы можем закрыть все. Сейчас определяется состав, официальные лица, которые поедут, количество тренеров. Юлия Силипицкая:

Касательно детей понятно. А взрослых? Понятно, что есть спортсмены возрастные. Нет ли вот этого опасения, что мы их потеряем? Этот период многие используют как возможность восстановиться Ксения Санкович:

Опасения, конечно, есть. То есть, на самом деле, спортсмены, которые соревнуются сегодня, у них очень выдался непростой путь. Сначала два года ковидных ограничений, потом отстранение на год. И нужно иметь очень большую волю, сильный характер, чтобы вообще справиться со всеми этими выпавшими испытаниями. Нужно находить мотивацию, нужно находить для себя объяснение, для чего ты встаешь каждое утро и тренируешься? Юлия Силипицкая:

В конце концов это работа, начнем с этого. Трудовая книжка и стаж. Ну если банально. Ксения Санкович:

Ну, тут, мне кажется, все равно чуть-чуть по-другому. Спортсмены очень вкладываются в эмоциональное, им нужно понимать, что они лучшие, им нужно побеждать. Но, мне кажется, они очень достойно справляются с этим испытанием, потому что они понимают, что сейчас такой период, мы должны его пережить. И многие используют его как возможность восстановиться. Разучить, например, новую программу или какие-то новые элементы. Обратить внимание на какие-то особые вещи. Раньше не было времени на это обращать внимание. Потому что соревнования, соревнования. Ты должен быть постоянно в тонусе, на пике формы. Сейчас есть время немножко выдохнуть и посмотреть по сторонам. Юлия Силипицкая:

«Вытокі» – очень прекрасный проект, он такой дал толчок, я бы сказала, максимально задействованы. «На 30 % стало больше детей, которые поступают в спортивные секции» Ксения Санкович:

Этот фестиваль стал открытием. Потому что мы, когда видели лица этих детей, когда видели лица родителей, – благодарные, счастливые – то, конечно, хочется делать больше, а сам фестиваль лучше. Юлия Силипицкая:

Ну уж куда лучше? Ксения Санкович:

Мы в этом году уже для 2023 года прорабатываем новшества. Пока они на стадии проработки, но, я думаю, уже в скором времени…

Юлия Силипицкая:

Давайте хоть чуть-чуть приоткроем завесу. Ксения Санкович:

Нет, не будем приоткрывать. Потому что а вдруг что-то не получится? Не принято у спортсменов говорить раньше. На самом деле, это, конечно, все в нюансах. По существу фестиваль останется культурно-спортивным. Этот фестиваль также будет помогать инфраструктуре спортивной регионов. Будут открываться новые секции. Также, что касается отдачи, по крайней мере, по прошлому году у нас есть статистика. И на 30 % стало больше детей, которые поступают в спортивные секции. Это не может не радовать. Юлия Силипицкая:

Секционный момент увеличился. Ксения Санкович:

Определенно. И, конечно, я надеюсь на долгосрочную перспективу, чтобы когда-нибудь олимпийский чемпион сказал: я впервые узнал об этом виде спорта на «Вытоках». Юлия Силипицкая:

Кстати, про Олимпийские игры. Париж-2024. Мы готовимся к нему? «Мы пока видим цель и идем к ней» Ксения Санкович:

Определенно готовимся. Как представитель олимпийского комитета я могу сказать, что подготовка, как правило, начинается за 2,5 года. И первый документ по Олимпийским играм к нам приходит за 2,5 года. Юлия Силипицкая:

Пришел? Ксения Санкович:

Да. У нас подготовка полным ходом. И все необходимые документы, которые по определенным дедлайнам к нам поступают. Мы получаем абсолютно все, что касается проживания, билетов, различную формальную документацию, подтверждение этических моментов, договоров, ограничение ответственности. Работа идет, ее много. И она не прекращается. Поэтому, конечно, это обнадеживает. И мы пока видим цель и идем к ней. Юлия Силипицкая:

Какие планы на 2023?